Oroscopo 2024, le previsioni segno per segno per il nuovo anno

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee ed i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Ariete

Il vostro 2024 si presenta come un anno davvero di apertura. Eccovi dunque pronti a dialogare grazie all'influsso forte e determinante di Giove, che si sposterà nell'amico segno dei Gemelli, stimolando per analogia la vostra terza casa ideale e conferendovi una dinamica di apertura alle relazioni e a tutto ciò che concerne la socialità. Molti di voi saranno spinti da interessi diversi e contemporanei a volte e l'entusiasmo tipico della vostra primavera interiore che incarnate nello zodiaco come un forte anelito alla vita si risveglia e vi fa allacciare nuove e più dinamiche relazioni.

Da maggio in poi il successo relazionale è assicurato. In amore già febbraio e marzo saranno periodi molto pieni di movimento, grazie ai pianeti veloci ma sarà ancora una volta la comunicazione, questa volta mercuriale, a spingervi oltre poiché sosterà da voi per molto tempo, da marzo in poi, facendovi inaugurare una primavera di telefonate, dinamiche comunicative e relazioni che si avvicendano in maniera curiosa e sperimentale. Anche in autunno godrete di queste spinte passionali che vi aiuteranno a conoscere bene il partner e comprendere se è il caso o no di investire fino in fondo.

Al lavoro voglia di diversificazione. Molti di voi potrebbero prendere delle strade diverse o semplicemente declinare il lavoro in maniera davvero ampia e piena di curiosità, anche seguendo dei corsi o specializzandosi in nuove branche del mestiere. Da prima dell'estate in poi spenderete le nuove esperienze in maniera felice ed entusiasta, strabiliando chi vi sta vicino e confermando la vostra tecnica di grandi lavoratori... Buon anno!

Toro

È un anno particolare, questo. Sarà l'anno in cui Giove uscirà dal vostro segno, c'è l'ha messa tutta il generoso pianeta dell'espansione per farvi vivere una serie di cambiamenti epocali ma non sempre con l'uragano chiamato Urano, anch'esso presente nei vostri gradi, è stato possibile. Anche le conseguenze di alcune azioni sembrano avervi fatto puntare su progetti e relazioni che ancora non vi danno conferma esatta di quanto è stato lecito investire e fino a che punto.

La temporanea paralisi dei due giganti ha portando anche a uno stato di attesa che si risveglierà nei primi mesi dell'anno ma che promette entro fino maggio di darvi quella scossa che aspettavate, sarà infatti nel suo passaggio di uscita che Giove porterà grandissimi risvolti, risvegliando Urano e dandovi la possibilità di afferrare al volo quella possibilità di cambiare per sempre vita regalandovi un ribaltone davvero determinante. Sarà per poco che questo aspetto funzionerà per cui occhi aperti e controllo della situazione saranno necessari per vivere il mutamento che da tempo cercavate di attivare.

In amore la prima parte dell'anno sembra essere un po' tesa e ancora pregna di conflitti che dovranno chiarirsi, dalla primavera all'estate di giochi di Venere e Marte i due passionali olimpici renderanno tutto molto più gradevole, e godibile, mentre dopo l'estate potrete constatare quanto di strutturabile c'è nel vostro rapporto. Stanchi di aspettare commetterete spesso l'errore di pressare troppo in termini di aspettative sul partner.

Al lavoro Giove, ma anche Saturno, saranno fondamentali quest'anno regalando a molti di voi la possibilità di un'occasione d'oro ma che dovrà essere sfruttata subitaneamente e senza tentennamenti, anche per uscire da una routine poco produttiva, mentre Mercurio non sarà molto carino. In diverse fasi dell'anno dovrete affrettarvi a concludere affari o a dismettere alcuni impegni non appena si presenta l'occasione.

Gemelli

L'anno parte un po' in sordina, annoiato e stanco come quello precedente, ma con promesse decisamente nuove visto che in primavera Giove entrerà nei vostri gradi e segnerà per voi un periodo bellissimo di sei mesi, che vi aiuteranno a ritrovare tutto l'entusiasmo tipico del vostro essere brillanti, simpatici e amanti della vita.

Eccovi, dunque, alle prese con grandi cambiamenti e nuovi progetti e pronti finalmente a buttare via quel senso di stasi odioso che vi aveva pervaso e che adesso si dilegua sotto un avvicendarsi di dimensioni dinamiche e fortunate, che vi aiuteranno oltretutto a dare una sistemata in termini di ordine e di assetto ai vostri affetti, famiglia e patrimonio. Giove è un grande giustiziere ed economista, eccolo pronto a darvi tanto, anche contro le quadrature di Saturno e Nettuno che hanno reso statico e nebuloso il vostro panorama esistenziale ed affettivo.

Anche il carissimo Mercurio, vostro astro, avrà molto da dirvi visto che vi sosterrà tutta la primavera e vi riempirà di ritrovato argento vivo e forza d'espressione, confortato anche dagli amici che avranno un ruolo fondamentale in questa parte dell'anno. In amore tra Giove e Mercurio si rinnova tutto, per le coppie stabili si ritrovano margini tempi e voglia di fare cose insieme, mentre per chi è single si rimettono in gioco tutte le dinamiche facendo in modo di soddisfare le esigenze che ritenete primarie e dandovi il respiro giusto per ogni progetto di coppia che finalmente diventa possibile. Le vostre esigenze detteranno regola! Primavera e autunno molto favorevoli per il cuore. Mentre ci pensa la Luna ad inizio estate e per Natale a rendere tutto magico...

Al lavoro da Maggio a Settembre un vero e proprio exploit, che vi vedrà protagonisti di tante espansioni in positivo, ma che comporteranno anche viaggi spostamenti e perché no lavorare per brevi periodi anche su altre piazze, ebbene si con Giove sarà decisamente un gran bell'anno!

Cancro

Un anno molto serio per voi. Venite da lunghi periodi di cambiamenti a getto continuo e di trasformazioni che, per quanto avete desiderato, vi hanno decisamente sfiancato. Ed eccovi invece a godere dell'appoggio di tanti giganti planetari che seppur silenti e o in moto retrogrado continueranno a plasmare la vostra vita in termini dinamici ed epocali. Già da marzo dovrete stare attenti al dispettoso Mercurio che non giocherà affatto a vostro favore impedendovi di trattenere le parole e non confondere le vostre ragioni con la realtà. Da maggio in poi, invece, molti pianeti vi snobberanno un po', imponendovi di concentrarvi sulle cose pratiche e Giove sparirà nella vostra ideale dodicesima casa creando un'esigenza di scavo introspettivo che vi aiuterà a capire cosa in amore è ancora lecito e cosa è opportuno lasciare andare una volta e per tutte.

In amore non vi mancherà di certo la voglia di amare e costruire con un Saturno che fa da baluardo alle vostre certezze affettive che volete difendere a tutti i costi e cercare con esse di non salvaguardare solo le basi ma di moltiplicare per altezze del cuore fatte di progettualità e costruzione. Nuove prove di amore generosamente superate vi attendono, poiché sarete in grado di cambiare ancora logistica e lavoro se è il caso per amore. Passioni accese con un Marte a favore dalla primavera. Mentre i giorni vicino al vostro compleanno Venere e la vostra Luna vi creano le magie a voi tanto care in love affair.

Al lavoro il cielo vi impone forza, poiché Marte e saturno vogliono dare una seria sferzata di energia alle vostre carriere, sarebbe un errore pensare che deciderete soltanto con il cuore poiché entro la primavera vi assicurerete dei nuovi progetti su cui lavorare.

Leone

Dopo tanto stringere i denti eccovi finalmente vivere un bell'anno. Un 2024 molto intenso e pieno di grandi possibilità. La prima parte dell'anno non sarà particolarmente generosa, ma godendo dell'ottimo esercizio di pazienza che vi ha imposto il 2023 siete più che attrezzati per sopportare ancora qualche ritardo. Giove e Mercurio vi riservano una magica combinazione che vi rende assolutamente pieni di vita e di coraggio, il vostro cielo ora è disponibile a farvi arrivare alle vette desiderate. Ed eccovi pronti a vivere e a decidere di nuovo di voi, con progetti che non si dovranno fermare nonostante qualche piccolo ostacolo o i conti da fare con il partner, la coppia Giove-Mercurio non solo fa dismettere al primo la difficile condizione di quadratura che agiva come un blocco per voi, ma permette di espandersi al secondo facendovi di nuovo utilizzare benissimo la comunicazione e la possibilità di intessere relazioni sociali nuove ed utilissime.

In amore la Luna di febbraio vi porta molto bene in termini di seduzione, mentre Venere farà la sua parte in più fasi dell'anno. Ma è decisamente la primavera fino alle soglie dell'estate il vostro periodo più passionale che vedrà Marte come vostro alleato e consigliere, anche se a luglio di botto vi consiglierà di battere in ritirata.

Al lavoro è un anno disposto a darvi di più sopratutto se la bella Venere ci metterà lo zampino e vi aiuterà a fare del vostro meglio per piacere e rendervi evidenti al lavoro, ma sorprese non indifferenti vi aspettano visto che quasi a metà anno potreste dare delle svolte importantissime al lavoro e alla vostra carriera anche andando lontano in tutti i sensi.

Vergine

È l'ultimo anno in cui dovrete sopportare l'opposizione di Saturno e di Nettuno. Il cielo non sarà particolarmente generoso con i passaggi, poiché il vostro amatissimo Mercurio, quest'anno, non giocherà spesso a vostra favore, ma potreste rivedere tutto e varare piano piano com'è vivere nel tipo di vita più calma e meno concitata che vi siete ritagliati, rimettendo in ordine sentimenti emozioni e sequenze di vita che vi hanno molto forgiato ed allenato a vivere il presente senza troppa progettualità. Entro maggio sarà bene concludere affari e accordi che determineranno una vostra grande riuscita e fortemente motivati da tutto siete sempre pronti a scommettere su un miglioramento che rilanci la vostra vita.

In amore ancora un po' rinunciatari alle relazioni, o se le vivete non siete completamente dentro perché immersi in pensieri che fanno il compendio di una vita, ma sorprendentemente i passaggi planetari di gennaio e parte di febbraio vi aiuteranno molto nelle passioni, ma bisognerà aspettare ottobre per qualcosa di più stabile e serio, forse ancora un po' sedotti dall'ideale e poco dalla realtà nella quale non sempre entrante sentimentalmente.

Al lavoro Giove è disposto a farvi chiudere una serie di affari entro maggio, ma dovrete essere in linea con referenti e in alcuni casi familiari o soci. Mentre da dopo maggio amplificherà sia i risvolti positivi ma anche tutto ciò che ha costituito la ragione di un vero e proprio fermo che vi ha messo in una posizione un po' scomoda, vi aiuterà a cambiare approccio e perché non anche per effetto del convulso Mercurio, che quest'anno non giocherà troppo a vostro favore vi renderà particolarmente inclini alle fughe e a qualcosa che vi porterebbe a staccare dallo stress imperante. Saranno fondamentali gli accordi e il dialogo con i referenti al lavoro a cui si dovrà prestare attenzione e osservare molta diplomazia.

Bilancia

Ottimo anno per voi che siete provati da un 2023 che vi ha messo a dura prova, ma che eroicamente avete affrontato compiendo dei veri e propri miracoli ottimizzando tante situazioni. Mentre non smettete di costruire e già l'anno precedente ha sancito la vostra bravura e il vostro impegno professionale e umano. Eccovi pronti ad affrontare il nuovo anno con una prima fase in cui nonostante il dispettoso Mercurio ce la metta tutta per complicare i dialoghi e farvi tirare fuori il meglio della vostra diplomazia e della vostra capacità di essere giusti e di sofisticate valutazioni, non impedirà che riusciate a portare a termine un ambizioso progetto che non riguarda solo voi ma l'intero assetto familiare che desiderate finalmente mettere al sicuro. Da fine maggio, quando Giove, entrerà in un magnifico trigono ai vostri gradi, esploderete in una serie di successi molto vantaggiosi e che consacrano in ultimo che la guerra è finita e che vi potrete sempre a muovere in un ambito davvero eccellente e solido. Nuova e ritrovata apertura agli altri e a voi stessi, un'estate da favola!

In amore la bella Venere, il vostro astro tutelare, si comporterà in maniera discontinua e molto sperimentalista, facendo però caso a quanto di voi ancora bisogna settare su parametri altri per uscire definitivamente dalle ombre del passato e aprirvi al nuovo senza tentennamenti e senza remore. È arrivato il momento di riuscire a far sì che siate forti e che superiate i dubbi interiori. Amori inconsueti, e forse che vengono da lontano, saranno caratterizzanti di questo anno così generoso sopratutto tra febbraio e marzo, d'estate e a fine anno.

Al lavoro più bravi di come siete stati certamente non potevate, ma c'è di più, quest'anno unirete la crescita personale al lavoro facendo si che ogni vostra evoluzione coincida con un successo professionale, e quando Giove sarà a favore ecco che l'estate inizierà con una proposta meravigliosa o un accordo finalmente conquistato che cambia di molto le carte in tavola!

Scorpione

Sarà l'anno in cui finalmente Giove dismetterà la sua opposizione al vostro segno zodiacale, liberandovi e dandovi nuove opportunità che spesso sono mancate per tempi o coincidenze non sempre favorevoli o sincrone. Ma c'è un'altra grande novità che vi interesserà: Plutone, il vostro astro maestro, entrerà in Acquario, cambiando radicalmente il vostro ritmo di vita e rendendo ancora più significativo il motivo di liberazione che investirà il vostro nuovo anno. Anche Marte sarà molto ballerino dandovi cangianza e restituendovi ritmo e, mentre Urano rimane ancora in opposizione pregandovi di cambiare definitivamente, ecco che Saturno e Nettuno sembrano portarvi le risposte esistenziali che tanto cercavate. L'estate si annuncia piena di intensità e di grande passione, mentre Mercurio non sempre nei primi sei mesi favorirà la comunicazione, anche se vi esorta a dire tutto ciò che sentite interiormente.

In amore Venere e Marte saranno con voi pieni di sorprese e cambiamenti e si avvicenderanno in ruoli abbastanza mutevoli. Ma sarà l'inizio di maggio a portarvi bene sopratutto in termini di incontri e fortuna, quando Giove cambierà segno, vedrete sbocciare una serie di speranze e aspettative che riempiono il vostro cuore di certezze. Anche novembre sembra un buon mese per le questioni affettive che assumono un tono lungimirante e costruttivo.

Al lavoro siete già in piena ascesa, avendo segnato dei colpi importanti che vi riportano ad antiche glorie e a un rilancio notevole della vostra carriera. Ma sarà dall'inizio dell'estate che troverete uno sprint notevole, anche un'accelerazione di eventi che vi chiederanno un forte impegno che sarete ben lieti di abbracciare visto che avete fatto pace con il passato e le insicurezze e che adesso volete di nuovo riscommettere su voi stessi!

Sagittario

È l'anno in cui il vostro pianeta, Giove, si porrà in opposizione e che vi imporrà di tornare a essere voi stessi in tutte le forme. Ritroverete ottimismo, entusiasmo, possibilismo e sopratutto a tornerete a impostare secondo parametri nuovi le vostre relazioni. Il cielo si rende più aperto alle sfide di cambiamento e, nonostante Saturno è in una quadratura difficile che si attenuerà solo verso l'estate, già dai primi mesi dell'anno avrete la possibilità di concludere affari e farvi prendere da mille e più faccende che sembrano darvi tantissimo e regalarvi la vostra piena consapevolezza che ancora una volta riuscite a gestire i cambiamenti della vita con ritrovato entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che perdere alcune certezze è solo l' inizio per guadagnarne altre, e adesso fatevi pure strada rispetto alle vecchie relazioni che vi avevano un po' tarpato le ali, ripensate a voi stessi in maniera nuova e vedrete che l' anno vi sorprenderà non poco!

In amore sorprendentemente potrete contare sull' appoggio di Mercurio che quest' anno è dalla parte dei segni di fuoco più che mai, anche se non è un pianeta a voi perfettamente compatibile, il Dio dai piedi alati vi permetterà di stringere nuove alleanze e creare nuovi incontri che non saranno solo innovativi per la vita sentimentale, ma anche per tanti piani di interpolazione che vi aiuteranno a gestirvi meglio, ottimo il periodo di Luglio e verso fine anno.

Al lavoro è sempre Mercurio che comanderà facendovi accordare i primi mesi dell' anno con referenti e con piccole ma soventi entrate di danaro, mentre si rinnovano collaborazioni alleanze ed affari anche immobiliari possibili che hanno a che fare con uno sblocco economico che vi darà più margine di manovra.

Capricorno

È un anno dai toni decisamente diversi per voi. Il vostro è un carattere zodiacale che investe nel tempo e nelle solidità e ci saranno ben cinque mesi, i primi dell'anno, che vi daranno ragione. Ipotecherete sul futuro, stringendo accordi nuovi e rendendovi disponibili a cambiamenti non indifferenti, anche lasciando abitudini e stili di vita che, seppur cari, non vi fanno investire in voi stessi come vuole quest'anno e le nuove configurazioni. Saturno, il vostro astro guida, è ancora in contemplazione dei tempi lenti, quelli del cuore, che privilegiano finalmente in voi l'attenzione per la salute e la qualità di vita, sentimenti e diversivi che non sempre avranno a che fare con il lavoro, ottimo correttivo per il vostro carattere. L'inizio dell'estate sembra una zona temporale abbastanza statica in questo 2024, quindi approfittate della prima parte per mettere a punto progetti e lavoro, mentre la parte finale dell'anno si presenta come il raccolto tanto atteso di annosi sforzi.

In amore iniziate l'anno come uno dei segni più favoriti. Godrete di ogni istante e con la ritrovata vitalità di chi sa di aver tesaurizzato certezze e non follie, ma dovrete essere bravi ad andare incontro al partner e alle sue esigenze. Riprende d'estate una grande passione e la fine dell'anno risulta movimentata e piena di grandi suggestioni seduttive.

Al lavoro il cielo promette molto bene e, se pensavate già di aver messo a posto tutto, vi sorprenderà l'inizio della bella stagone in cui un'altra buona occasione vi porta ancora più in alto carrieristicamente. Saranno nientemeno che Venere a darvi le occasioni di godere di buone, nuove posizioni professionali, dove vi farete amare e rispettare. Mentre Marte vi darà energia carisma e vigoria per diventare dei punti di riferimento!

Acquario

Siete tra i protagonisti dell'anno, visto che l'evento più significativo riguarda l'ingresso di Plutone nei vostri gradi, anche se avrà un moto retrogrado, lasciando sul più bello in aria alcune faccende che riprenderete poi da settembre. È un anno speciale per voi che tornate alla ribalta, poiché il grande Giove sarà in un magnifico trigono e vi aiuterà con la fantasia che possedete a iosa a manifestare con l'estro la vostra capacità di reinventare il presente e la realtà tutta intorno a voi. Eccovi di nuovo tra i più brillanti dello zodiaco: originali sempre ma molto più mobili, complice anche Mercurio che sembra darvi il massimo per due blocchi temporali dell'anno, in primavera e dall'autunno in poi, solo il suo passaggio in opposizione renderà l'estate un po' meno dinamica, ma non vi dispiacerà, visto che sarete in ben altre faccende intime affaccendati. Mentre la prima parte dell'anno è molto movimentata a livello pratico: Urano, il vostro pianeta guida vi esorterà a non fare troppi cambiamenti dalla primavera in poi, poiché non saranno ammessi i colpi di testa.

In amore stranamente è il vostro secondo guardiano che determina molto, Saturno infatti vi renderà incapaci di perdere troppo tempo in direzioni fatue e poco costruttive, ma non è di certo un male. Mentre Marte e Venere costruiranno per voi mutevolezze e cangianze che vi aiuteranno a ridettare le condizioni dell'amore, rendendovi anche più disponibili, e facendo in modo di farvi smettere di scappare a ogni piè sospinto.

Al lavoro anche qui un pianeta abbastanza improbabile riuscirà a darvi forza e carisma, è proprio Marte che vi renderà irresistibili al lavoro, dotati di fascino e di grande voglia di fare. Amore e passione potrebbero anche mischiarsi in tutti i sensi, mentre nella prospettiva futura di quest'anno sono certamente rosee le previsioni con in Giove così favorevole, rimpinguo economico e grande capacità di adattamento e diversificazione nel vostro ambito creativo e lavorativo!

Pesci

È l'ultimo anno che passerete insieme al vostro Nettuno, pianeta dei mari e vostro supremo governatore. Eccovi, dunque, alle prese con cambiamenti davvero epocali, lenti certamente com'è nella natura dei pianeti che vi influenzano, ma densamente sicuri e consolidanti di tante posizioni esistenziali che finalmente consigliate. Eccovi dunque presi e compresi da tantissime cose da portare a termine e armare di nuovo il vostro veliero che ancora ha le vele ammainate ma da bravi marinai sapete certamente che la tempesta di Nettuno volge al termine. Anche altri giganti planetari vi influenzeranno: Saturno è ancora con voi e sarà solo in estate che avvertirete nelle cose pratiche una battuta di arresto, mentre anche Giove e Urano concorrono nel sistemare con qualche cambiamento e responsabilità maggiore la vostra generale condizione esistenziale. Da maggio in poi potreste avvertire l'esigenza di cambiare molte cose nella vostra vita.

In amore sarete molto sorpresi di essere molto più concentrati e rendervi più passionali e intensi. Sarà facile, una volta che vi sentirete più sicuri, anche per voi sarà un pianeta un po' anomalo a gestire amore e comunicazione, Mercurio infatti vi vuole in un ruolo diverso nelle relazioni e tenderebbe a fare in modo di non farvi sentire sempre sotto assedio e senza qualcosa da difendere. Certo alti e bassi con le Lune che si alterneranno ma sempre sognatori e capaci di portare le coppie stabili al sicuro. Mentre per i single si apre una caleidoscopia di condizioni esuberanti e piene di speranza.

Al lavoro siete stati molto bravi a mantenere il sangue freddo e i nervi d'acciaio, non era facile. Questo nuovo anno vi ricompensa, fino a maggio, colonne stabili e portanti, ma alle vostre condizioni. Un'estate meno ricca per poi passare a una realtà che vi renderà felici e decisionisti più che mai dall'autunno fino alle feste!