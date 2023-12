Oroscopo 2024, per i Bilancia amori inconsueti e forse che vengono da lontano

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee e i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Bilancia

Ottimo anno per voi che siete provati da un 2023 che vi ha messo a dura prova, ma che eroicamente avete affrontato compiendo dei veri e propri miracoli ottimizzando tante situazioni. Mentre non smettete di costruire e già l'anno precedente ha sancito la vostra bravura e il vostro impegno professionale e umano. Eccovi pronti ad affrontare il nuovo anno con una prima fase in cui nonostante il dispettoso Mercurio ce la metta tutta per complicare i dialoghi e farvi tirare fuori il meglio della vostra diplomazia e della vostra capacità di essere giusti e di sofisticate valutazioni, non impedirà che riusciate a portare a termine un ambizioso progetto che non riguarda solo voi ma l'intero assetto familiare che desiderate finalmente mettere al sicuro. Da fine maggio, quando Giove, entrerà in un magnifico trigono ai vostri gradi, esploderete in una serie di successi molto vantaggiosi e che consacrano in ultimo che la guerra è finita e che vi potrete sempre a muovere in un ambito davvero eccellente e solido. Nuova e ritrovata apertura agli altri e a voi stessi, un'estate da favola!

In amore la bella Venere, il vostro astro tutelare, si comporterà in maniera discontinua e molto sperimentalista, facendo però caso a quanto di voi ancora bisogna settare su parametri altri per uscire definitivamente dalle ombre del passato e aprirvi al nuovo senza tentennamenti e senza remore. È arrivato il momento di riuscire a far sì che siate forti e che superiate i dubbi interiori. Amori inconsueti, e forse che vengono da lontano, saranno caratterizzanti di questo anno così generoso sopratutto tra febbraio e marzo, d'estate e a fine anno.

Al lavoro più bravi di come siete stati certamente non potevate, ma c'è di più, quest'anno unirete la crescita personale al lavoro facendo si che ogni vostra evoluzione coincida con un successo professionale, e quando Giove sarà a favore ecco che l'estate inizierà con una proposta meravigliosa o un accordo finalmente conquistato che cambia di molto le carte in tavola!