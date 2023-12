Oroscopo 2024, per gli Scorpione l'estate si annuncia piena di intensità e di grande passione

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee e i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Scorpione

Sarà l'anno in cui finalmente Giove dismetterà la sua opposizione al vostro segno zodiacale, liberandovi e dandovi nuove opportunità che spesso sono mancate per tempi o coincidenze non sempre favorevoli o sincrone. Ma c'è un'altra grande novità che vi interesserà: Plutone, il vostro astro maestro, entrerà in Acquario, cambiando radicalmente il vostro ritmo di vita e rendendo ancora più significativo il motivo di liberazione che investirà il vostro nuovo anno. Anche Marte sarà molto ballerino dandovi cangianza e restituendovi ritmo e, mentre Urano rimane ancora in opposizione pregandovi di cambiare definitivamente, ecco che Saturno e Nettuno sembrano portarvi le risposte esistenziali che tanto cercavate. L'estate si annuncia piena di intensità e di grande passione, mentre Mercurio non sempre nei primi sei mesi favorirà la comunicazione, anche se vi esorta a dire tutto ciò che sentite interiormente.

In amore Venere e Marte saranno con voi pieni di sorprese e cambiamenti e si avvicenderanno in ruoli abbastanza mutevoli. Ma sarà l'inizio di maggio a portarvi bene sopratutto in termini di incontri e fortuna, quando Giove cambierà segno, vedrete sbocciare una serie di speranze e aspettative che riempiono il vostro cuore di certezze. Anche novembre sembra un buon mese per le questioni affettive che assumono un tono lungimirante e costruttivo.

Al lavoro siete già in piena ascesa, avendo segnato dei colpi importanti che vi riportano ad antiche glorie e a un rilancio notevole della vostra carriera. Ma sarà dall'inizio dell'estate che troverete uno sprint notevole, anche un'accelerazione di eventi che vi chiederanno un forte impegno che sarete ben lieti di abbracciare visto che avete fatto pace con il passato e le insicurezze e che adesso volete di nuovo riscommettere su voi stessi!