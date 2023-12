Oroscopo 2024, per i Toro arriva il cambiamento tanto atteso: amori passionali in estate

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee ed i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Toro

È un anno particolare, questo. Sarà l'anno in cui Giove uscirà dal vostro segno, c'è l'ha messa tutta il generoso pianeta dell'espansione per farvi vivere una serie di cambiamenti epocali ma non sempre con l'uragano chiamato Urano, anch'esso presente nei vostri gradi, è stato possibile. Anche le conseguenze di alcune azioni sembrano avervi fatto puntare su progetti e relazioni che ancora non vi danno conferma esatta di quanto è stato lecito investire e fino a che punto.

La temporanea paralisi dei due giganti ha portando anche a uno stato di attesa che si risveglierà nei primi mesi dell'anno ma che promette entro fino maggio di darvi quella scossa che aspettavate, sarà infatti nel suo passaggio di uscita che Giove porterà grandissimi risvolti, risvegliando Urano e dandovi la possibilità di afferrare al volo quella possibilità di cambiare per sempre vita regalandovi un ribaltone davvero determinante. Sarà per poco che questo aspetto funzionerà per cui occhi aperti e controllo della situazione saranno necessari per vivere il mutamento che da tempo cercavate di attivare.

In amore la prima parte dell'anno sembra essere un po' tesa e ancora pregna di conflitti che dovranno chiarirsi, dalla primavera all'estate di giochi di Venere e Marte i due passionali olimpici renderanno tutto molto più gradevole, e godibile, mentre dopo l'estate potrete constatare quanto di strutturabile c'è nel vostro rapporto. Stanchi di aspettare commetterete spesso l'errore di pressare troppo in termini di aspettative sul partner.

Al lavoro Giove, ma anche Saturno, saranno fondamentali quest'anno regalando a molti di voi la possibilità di un'occasione d'oro ma che dovrà essere sfruttata subitaneamente e senza tentennamenti, anche per uscire da una routine poco produttiva, mentre Mercurio non sarà molto carino. In diverse fasi dell'anno dovrete affrettarvi a concludere affari o a dismettere alcuni impegni non appena si presenta l'occasione.