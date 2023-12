Oroscopo 2024, per i Capricorno in arrivo buone e nuove posizioni professionali

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee e i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Capricorno

È un anno dai toni decisamente diversi per voi. Il vostro è un carattere zodiacale che investe nel tempo e nelle solidità e ci saranno ben cinque mesi, i primi dell'anno, che vi daranno ragione. Ipotecherete sul futuro, stringendo accordi nuovi e rendendovi disponibili a cambiamenti non indifferenti, anche lasciando abitudini e stili di vita che, seppur cari, non vi fanno investire in voi stessi come vuole quest'anno e le nuove configurazioni. Saturno, il vostro astro guida, è ancora in contemplazione dei tempi lenti, quelli del cuore, che privilegiano finalmente in voi l'attenzione per la salute e la qualità di vita, sentimenti e diversivi che non sempre avranno a che fare con il lavoro, ottimo correttivo per il vostro carattere. L'inizio dell'estate sembra una zona temporale abbastanza statica in questo 2024, quindi approfittate della prima parte per mettere a punto progetti e lavoro, mentre la parte finale dell'anno si presenta come il raccolto tanto atteso di annosi sforzi.

In amore iniziate l'anno come uno dei segni più favoriti. Godrete di ogni istante e con la ritrovata vitalità di chi sa di aver tesaurizzato certezze e non follie, ma dovrete essere bravi ad andare incontro al partner e alle sue esigenze. Riprende d'estate una grande passione e la fine dell'anno risulta movimentata e piena di grandi suggestioni seduttive.

Al lavoro il cielo promette molto bene e, se pensavate già di aver messo a posto tutto, vi sorprenderà l'inizio della bella stagone in cui un'altra buona occasione vi porta ancora più in alto carrieristicamente. Saranno nientemeno che Venere a darvi le occasioni di godere di buone, nuove posizioni professionali, dove vi farete amare e rispettare. Mentre Marte vi darà energia carisma e vigoria per diventare dei punti di riferimento!