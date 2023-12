Oroscopo 2024, per gli Acquario prima parte dell'anno molto movimentata e guadagni in arrivo

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee e i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Acquario

Siete tra i protagonisti dell'anno, visto che l'evento più significativo riguarda l'ingresso di Plutone nei vostri gradi, anche se avrà un moto retrogrado, lasciando sul più bello in aria alcune faccende che riprenderete poi da settembre. È un anno speciale per voi che tornate alla ribalta, poiché il grande Giove sarà in un magnifico trigono e vi aiuterà con la fantasia che possedete a iosa a manifestare con l'estro la vostra capacità di reinventare il presente e la realtà tutta intorno a voi. Eccovi di nuovo tra i più brillanti dello zodiaco: originali sempre ma molto più mobili, complice anche Mercurio che sembra darvi il massimo per due blocchi temporali dell'anno, in primavera e dall'autunno in poi, solo il suo passaggio in opposizione renderà l'estate un po' meno dinamica, ma non vi dispiacerà, visto che sarete in ben altre faccende intime affaccendati. Mentre la prima parte dell'anno è molto movimentata a livello pratico: Urano, il vostro pianeta guida vi esorterà a non fare troppi cambiamenti dalla primavera in poi, poiché non saranno ammessi i colpi di testa.

In amore stranamente è il vostro secondo guardiano che determina molto, Saturno infatti vi renderà incapaci di perdere troppo tempo in direzioni fatue e poco costruttive, ma non è di certo un male. Mentre Marte e Venere costruiranno per voi mutevolezze e cangianze che vi aiuteranno a ridettare le condizioni dell'amore, rendendovi anche più disponibili, e facendo in modo di farvi smettere di scappare a ogni piè sospinto.

Al lavoro anche qui un pianeta abbastanza improbabile riuscirà a darvi forza e carisma, è proprio Marte che vi renderà irresistibili al lavoro, dotati di fascino e di grande voglia di fare. Amore e passione potrebbero anche mischiarsi in tutti i sensi, mentre nella prospettiva futura di quest'anno sono certamente rosee le previsioni con in Giove così favorevole, rimpinguo economico e grande capacità di adattamento e diversificazione nel vostro ambito creativo e lavorativo!