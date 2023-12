Oroscopo 2024, Vergine: pronti a scommettere su un miglioramento che rilanci la vostra vita

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee e i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Vergine

È l'ultimo anno in cui dovrete sopportare l'opposizione di Saturno e di Nettuno. Il cielo non sarà particolarmente generoso con i passaggi, poiché il vostro amatissimo Mercurio, quest'anno, non giocherà spesso a vostra favore, ma potreste rivedere tutto e varare piano piano com'è vivere nel tipo di vita più calma e meno concitata che vi siete ritagliati, rimettendo in ordine sentimenti emozioni e sequenze di vita che vi hanno molto forgiato ed allenato a vivere il presente senza troppa progettualità. Entro maggio sarà bene concludere affari e accordi che determineranno una vostra grande riuscita e fortemente motivati da tutto siete sempre pronti a scommettere su un miglioramento che rilanci la vostra vita.

In amore ancora un po' rinunciatari alle relazioni, o se le vivete non siete completamente dentro perché immersi in pensieri che fanno il compendio di una vita, ma sorprendentemente i passaggi planetari di gennaio e parte di febbraio vi aiuteranno molto nelle passioni, ma bisognerà aspettare ottobre per qualcosa di più stabile e serio, forse ancora un po' sedotti dall'ideale e poco dalla realtà nella quale non sempre entrante sentimentalmente.

Al lavoro Giove è disposto a farvi chiudere una serie di affari entro maggio, ma dovrete essere in linea con referenti e in alcuni casi familiari o soci. Mentre da dopo maggio amplificherà sia i risvolti positivi ma anche tutto ciò che ha costituito la ragione di un vero e proprio fermo che vi ha messo in una posizione un po' scomoda, vi aiuterà a cambiare approccio e perché non anche per effetto del convulso Mercurio, che quest'anno non giocherà troppo a vostro favore vi renderà particolarmente inclini alle fughe e a qualcosa che vi porterebbe a staccare dallo stress imperante. Saranno fondamentali gli accordi e il dialogo con i referenti al lavoro a cui si dovrà prestare attenzione e osservare molta diplomazia.