Oroscopo 2024, primavera e autunno molto favorevoli per il cuore dei Gemelli

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee ed i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Gemelli

L'anno parte un po' in sordina, annoiato e stanco come quello precedente, ma con promesse decisamente nuove visto che in primavera Giove entrerà nei vostri gradi e segnerà per voi un periodo bellissimo di sei mesi, che vi aiuteranno a ritrovare tutto l'entusiasmo tipico del vostro essere brillanti, simpatici e amanti della vita.

Eccovi, dunque, alle prese con grandi cambiamenti e nuovi progetti e pronti finalmente a buttare via quel senso di stasi odioso che vi aveva pervaso e che adesso si dilegua sotto un avvicendarsi di dimensioni dinamiche e fortunate, che vi aiuteranno oltretutto a dare una sistemata in termini di ordine e di assetto ai vostri affetti, famiglia e patrimonio. Giove è un grande giustiziere ed economista, eccolo pronto a darvi tanto, anche contro le quadrature di Saturno e Nettuno che hanno reso statico e nebuloso il vostro panorama esistenziale ed affettivo.

Anche il carissimo Mercurio, vostro astro, avrà molto da dirvi visto che vi sosterrà tutta la primavera e vi riempirà di ritrovato argento vivo e forza d'espressione, confortato anche dagli amici che avranno un ruolo fondamentale in questa parte dell'anno. In amore tra Giove e Mercurio si rinnova tutto, per le coppie stabili si ritrovano margini tempi e voglia di fare cose insieme, mentre per chi è single si rimettono in gioco tutte le dinamiche facendo in modo di soddisfare le esigenze che ritenete primarie e dandovi il respiro giusto per ogni progetto di coppia che finalmente diventa possibile. Le vostre esigenze detteranno regola! Primavera e autunno molto favorevoli per il cuore. Mentre ci pensa la Luna ad inizio estate e per Natale a rendere tutto magico...

Al lavoro da Maggio a Settembre un vero e proprio exploit, che vi vedrà protagonisti di tante espansioni in positivo, ma che comporteranno anche viaggi spostamenti e perché no lavorare per brevi periodi anche su altre piazze, ebbene si con Giove sarà decisamente un gran bell'anno!