Oroscopo 2024, al lavoro è l'anno della svolta per i Leone: la carriera potrebbe portarli lontano, in tutti i sensi...

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee e i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Leone

Dopo tanto stringere i denti eccovi finalmente vivere un bell'anno. Un 2024 molto intenso e pieno di grandi possibilità. La prima parte dell'anno non sarà particolarmente generosa, ma godendo dell'ottimo esercizio di pazienza che vi ha imposto il 2023 siete più che attrezzati per sopportare ancora qualche ritardo. Giove e Mercurio vi riservano una magica combinazione che vi rende assolutamente pieni di vita e di coraggio, il vostro cielo ora è disponibile a farvi arrivare alle vette desiderate. Ed eccovi pronti a vivere e a decidere di nuovo di voi, con progetti che non si dovranno fermare nonostante qualche piccolo ostacolo o i conti da fare con il partner, la coppia Giove-Mercurio non solo fa dismettere al primo la difficile condizione di quadratura che agiva come un blocco per voi, ma permette di espandersi al secondo facendovi di nuovo utilizzare benissimo la comunicazione e la possibilità di intessere relazioni sociali nuove ed utilissime.

In amore la Luna di febbraio vi porta molto bene in termini di seduzione, mentre Venere farà la sua parte in più fasi dell'anno. Ma è decisamente la primavera fino alle soglie dell'estate il vostro periodo più passionale che vedrà Marte come vostro alleato e consigliere, anche se a luglio di botto vi consiglierà di battere in ritirata.

Al lavoro è un anno disposto a darvi di più sopratutto se la bella Venere ci metterà lo zampino e vi aiuterà a fare del vostro meglio per piacere e rendervi evidenti al lavoro, ma sorprese non indifferenti vi aspettano visto che quasi a metà anno potreste dare delle svolte importantissime al lavoro e alla vostra carriera anche andando lontano in tutti i sensi.