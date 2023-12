Oroscopo 2024, per i Pesci single si apre una caleidoscopia di condizioni esuberanti e piene di speranza

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee e i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Pesci

È l'ultimo anno che passerete insieme al vostro Nettuno, pianeta dei mari e vostro supremo governatore. Eccovi, dunque, alle prese con cambiamenti davvero epocali, lenti certamente com'è nella natura dei pianeti che vi influenzano, ma densamente sicuri e consolidanti di tante posizioni esistenziali che finalmente consigliate. Eccovi dunque presi e compresi da tantissime cose da portare a termine e armare di nuovo il vostro veliero che ancora ha le vele ammainate ma da bravi marinai sapete certamente che la tempesta di Nettuno volge al termine. Anche altri giganti planetari vi influenzeranno: Saturno è ancora con voi e sarà solo in estate che avvertirete nelle cose pratiche una battuta di arresto, mentre anche Giove e Urano concorrono nel sistemare con qualche cambiamento e responsabilità maggiore la vostra generale condizione esistenziale. Da maggio in poi potreste avvertire l'esigenza di cambiare molte cose nella vostra vita.

In amore sarete molto sorpresi di essere molto più concentrati e rendervi più passionali e intensi. Sarà facile, una volta che vi sentirete più sicuri, anche per voi sarà un pianeta un po' anomalo a gestire amore e comunicazione, Mercurio infatti vi vuole in un ruolo diverso nelle relazioni e tenderebbe a fare in modo di non farvi sentire sempre sotto assedio e senza qualcosa da difendere. Certo alti e bassi con le Lune che si alterneranno ma sempre sognatori e capaci di portare le coppie stabili al sicuro. Mentre per i single si apre una caleidoscopia di condizioni esuberanti e piene di speranza.

Al lavoro siete stati molto bravi a mantenere il sangue freddo e i nervi d'acciaio, non era facile. Questo nuovo anno vi ricompensa, fino a maggio, colonne stabili e portanti, ma alle vostre condizioni. Un'estate meno ricca per poi passare a una realtà che vi renderà felici e decisionisti più che mai dall'autunno fino alle feste!