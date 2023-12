Oroscopo 2024, amore per i Cancro: in estate ci saranno le magie a voi tanto care in love affair

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee e i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Cancro

Un anno molto serio per voi. Venite da lunghi periodi di cambiamenti a getto continuo e di trasformazioni che, per quanto avete desiderato, vi hanno decisamente sfiancato. Ed eccovi invece a godere dell'appoggio di tanti giganti planetari che seppur silenti e o in moto retrogrado continueranno a plasmare la vostra vita in termini dinamici ed epocali. Già da marzo dovrete stare attenti al dispettoso Mercurio che non giocherà affatto a vostro favore impedendovi di trattenere le parole e non confondere le vostre ragioni con la realtà. Da maggio in poi, invece, molti pianeti vi snobberanno un po', imponendovi di concentrarvi sulle cose pratiche e Giove sparirà nella vostra ideale dodicesima casa creando un'esigenza di scavo introspettivo che vi aiuterà a capire cosa in amore è ancora lecito e cosa è opportuno lasciare andare una volta e per tutte.

In amore non vi mancherà di certo la voglia di amare e costruire con un Saturno che fa da baluardo alle vostre certezze affettive che volete difendere a tutti i costi e cercare con esse di non salvaguardare solo le basi ma di moltiplicare per altezze del cuore fatte di progettualità e costruzione. Nuove prove di amore generosamente superate vi attendono, poiché sarete in grado di cambiare ancora logistica e lavoro se è il caso per amore. Passioni accese con un Marte a favore dalla primavera. Mentre i giorni vicino al vostro compleanno Venere e la vostra Luna vi creano le magie a voi tanto care in love affair.

Al lavoro il cielo vi impone forza, poiché Marte e saturno vogliono dare una seria sferzata di energia alle vostre carriere, sarebbe un errore pensare che deciderete soltanto con il cuore poiché entro la primavera vi assicurerete dei nuovi progetti su cui lavorare.