Oroscopo 2024, Sagittario: già dai primi mesi dell'anno avrete la possibilità di concludere affari

Il 2024 è l'anno di Plutone in Acquario, una configurazione che porterà innovazioni e senso della riforma del futuro. Il misterioso pianeta e le sue trasformazioni saranno davvero fondamentali per fare compiere al progresso e alla scienza grandi passi in avanti. È un anno caratterizzato dal lento congedo di giganti planetari che avvieranno una nuova era e che cambieranno moltissimo lo scenario. Anno caratterizzato, peraltro, dalla forte presenza di Mercurio nei segni di fuoco che determineranno l'esigenza di esprimere con forza e convinzione le idee e i pensieri! Buon 2024 a tutti!

Sagittario

È l'anno in cui il vostro pianeta, Giove, si porrà in opposizione e che vi imporrà di tornare a essere voi stessi in tutte le forme. Ritroverete ottimismo, entusiasmo, possibilismo e sopratutto a tornerete a impostare secondo parametri nuovi le vostre relazioni. Il cielo si rende più aperto alle sfide di cambiamento e, nonostante Saturno è in una quadratura difficile che si attenuerà solo verso l'estate, già dai primi mesi dell'anno avrete la possibilità di concludere affari e farvi prendere da mille e più faccende che sembrano darvi tantissimo e regalarvi la vostra piena consapevolezza che ancora una volta riuscite a gestire i cambiamenti della vita con ritrovato entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che perdere alcune certezze è solo l' inizio per guadagnarne altre, e adesso fatevi pure strada rispetto alle vecchie relazioni che vi avevano un po' tarpato le ali, ripensate a voi stessi in maniera nuova e vedrete che l' anno vi sorprenderà non poco!

In amore sorprendentemente potrete contare sull' appoggio di Mercurio che quest' anno è dalla parte dei segni di fuoco più che mai, anche se non è un pianeta a voi perfettamente compatibile, il Dio dai piedi alati vi permetterà di stringere nuove alleanze e creare nuovi incontri che non saranno solo innovativi per la vita sentimentale, ma anche per tanti piani di interpolazione che vi aiuteranno a gestirvi meglio, ottimo il periodo di Luglio e verso fine anno.

Al lavoro è sempre Mercurio che comanderà facendovi accordare i primi mesi dell' anno con referenti e con piccole ma soventi entrate di danaro, mentre si rinnovano collaborazioni alleanze ed affari anche immobiliari possibili che hanno a che fare con uno sblocco economico che vi darà più margine di manovra.