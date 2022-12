L'oroscopo del 2023, creatività e fascino nell'anno dell'Acquario

Che anno interessante questo 2023! È l' anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l'ambiente e l'economia...

Acquario

È l'anno in cui il fascino di Plutone ed il magnetismo di voi Acquario si fondono, sarà un assaggio di tre mesi, durante i quali saggerete le importanti novità, è un ospite assolutamente insolito quello che accoglierete nei vostri gradi che diventeranno potentissimi e fascinosissimi, i vostri sguardi si riempiranno di fascino e di grandissima profondità, ma non è solo sulla seduzione che un transito del genere agisce poiché la vostra natura creerà un tensione attiva che tenderà a far esplodere di creatività, cariche e poteri importanti da un punto di vista professionale, la palestra del transito di Saturno sembra avervi preparato bene, mentre passerete l'estate a fuggire da una Venere che vuole farvi innamorare quasi per dispetto Giove ammorbidirà e porterà giustizia al vostro caro Urano prigioniero nel poco congeniale Toro che ridonandovi stimoli, colpi di fortuna e balzi in avanti retti sopratutto da una certa giustizia che fa ordine nelle vostre vicende... Che dirvi se non che siete sempre i più particolari di tutto lo Zodiaco...!!

© Riproduzione riservata