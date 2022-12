L'oroscopo del 2023, dodici mesi emozioni e ricordi per i nati sotto il segno dei Pesci

Che anno interessante questo 2023! È l' anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l'ambiente e l'economia...

Pesci

Pronti come il Dio Nettuno che avete come guida a scatenare una marea di emozioni e di ricordi...?! Quest'anno avrete questo potere, entra il rigoroso Saturno nei vostri gradi, e si congiungerà a Nettuno ed entrambi, tra psiche e ragione, inonderanno lo Zodiaco della coscienza del tempo e di sé stessi, è il transito più magico, che vi toccherà custodire con cura per voi stessi, per chi amate e per tutto lo Zodiaco, avete già tesaurizzato un'immensa quantità d'amore verso fine anno scorso, ora toccherà a voi razionalizzarlo e renderlo solido, fare pace con le emozioni e rendervi conto che la vostra vita sarà decisamente piena di coscienza e di solidità conquistate, molto favorevole per una maturazione lavorativa e molto presente nelle scelte epocali che sembreranno pietre miliari per il futuro, prodighi come siete non farete mancare nulla a chi amate, ma non abbiate paura di effettuare i tagli necessari che Saturno vi suggerirà...

