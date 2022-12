L’oroscopo del 2023, solidità in amore per il Capricorno: conoscerete meglio il partner

Che anno interessante questo 2023! È l'anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l'ambiente e l'economia...

Capricorno

Siete l'unico segno per cui, almeno tecnicamente, il 2022 è stato un anno molto importante e pieno di grandi soddisfazioni, ed il 2023 si presta ad essere altrettanto significativo, il vostro severo astro Saturno si tuffa nelle acque dei Pesci, riuscirà forse il mare ad erodere la roccia della montagna saturniana…?! Sicuramente avrà il beneficio di rendervi più empatici e carezzevoli, pronti a nuovi impegni frutto di progetti varati a fine anno scorso, e pienamente riusciti, il vostro affezionatissimo ospite Plutone si sposterà in Acquario alleggerendovi di responsabilità, mentre l'aiuto di Giove in trigono da maggio vi renderà le prove tangibili che vi siete spesi benissimo in ambito lavorativo e familiare, ed ecco la ricetta per un anno intenso che solo il pepe di Marte con dei transiti a volte dispettosi pizzicherà un po', ma solo perché ci saranno nuovi cimenti con cui misurarsi, mentre l'amore gode di solidità imparerete anche a conoscere meglio il partner da un punto di vista interiore...

© Riproduzione riservata