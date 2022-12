L'Oroscopo del 2023, per i Bilancia arriva un anno che non dimenticherete mai

Arriva un anno indimenticabile per i nati sotto il segno della Bilancia. Il 2023 saranno dodici mesi interessanti per tutto lo Zodiaco! È l' anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l' ambiente e l' economia...

Bilancia

Pronti per un anno che non dimenticherete mai...?! Le svolte di quest'anno sono molteplici, non tanto eclatanti o “ex abrupto “ piuttosto fisiologiche ed abbastanza calcolabili, è il cielo ideali per soluzioni annose ed eventi che vi fanno risalire disinvolti la china, ed ecco che i transiti li stare in parte a guardare e mentre tutto cambierà intorno a voi la bella Venere è assolutamente splendida amica in Leone per un lungo periodo e sentirete la voglia di tirare fuori passioni e sensualità, o di tornare elegantemente a brillare come splendide stelle di eleganza e classe, ancora una volta l' amore viene messo alla prova dal vostro volere di più, molti di voi ricombineranno la propria vita affettiva, è anche l' anno della “ distribuzione” per voi questo sarete centrali di dispense amorevoli ed energetiche e capisaldi importanti nelle vite altrui...

