L'oroscopo del 2023, per i Vergine cambiamenti epocali per tornare di nuovo ad essere felici

Per i nati sotto il segno della Vergine cambiamenti in vista. D'altra parte il 2023 è l'anno in cui, dopo un secolo e mezzo, Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l'ambiente e l'economia...

Vergine

Vincete sicuramente il premio per il segno con l'anno più complicato da spiegare, ma il più complesso e significativo di sempre... molti saranno i cambiamenti, il lavoro vi chiederà di più ed inizierà per i neofiti l'approccio allo stress lavorativo, mentre promozioni e cambiamenti per i veterani che dovranno scegliere sempre più tra carriera e tempo per la vostra vita privata, ma oltre al significativo aspetto dell'opposizione di Saturno che si congiunge a Nettuno scatenando una marea di ricordi e di sequenze del passato che vi daranno una visione chiara di tutto ciò che volete e che non volete più, saranno anche gli aspetti di Urano e Giove che vi convinceranno che scelte drastiche e cambiamenti epocali sono i passaggi necessari per tornare di nuovo ad essere felici e pienamente soddisfatti di tutto ciò che vivete, è il momento giusto per innescare i processi che in tre anni vi porteranno a cambiare vita e a creare una nuova felice storia d'amore...

