Acquario, l'amore non fila per il verso giusto: l'oroscopo di oggi, domenica 8 gennaio

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 8 gennaio

Ariete. 21/3 – 20/4

Cielo luminoso, con la Luna appena approdata in Leone e in trigono a Giove. Positivo per quanto riguarda i viaggi, i figli e l’amore, la creatività. La serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti: le aspirazioni non verranno deluse.

Toro. 21/4 – 20/5

Giornata “ni” a causa della dissonanza Luna-Venere. Acquisti improrogabili, ansie ingiustificate non danno tregua al cuore e al conto in banca. Tensione e nervosismo vanno tenuti sotto controllo. Attenzione speciale nelle attività domestiche.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna complice in sestile garantisce un’atmosfera piacevole all’insegna della comunicativa. Privilegiati gli studi e i colloqui di lavoro. Tramite un social network, riprendete i contatti con un caro amico che non vedete da tanto tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non concentratevi esageratamente sulle difficoltà, evitate di coltivare stati d’animo negativi e soprattutto introducete leggerezza nei pensieri. Provate a essere più solleciti nei confronti di chi può aver bisogno di voi, certi confronti sono utili.

Leone. 23/7 – 23/8

Per i single è festa grande, ma nelle coppie emergono divergenze da appianare con molto tatto, diplomazia e un dialogo a cuore aperto. Vivacità e socievolezza, peccato che una larvata insofferenza vi impedisca di godere dei vostri successi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le vostre finanze possono gioire di nuove entrate. Bene anche la carriera. L’olio di gomito lubrifica gli eventuali attriti con qualche collega. Il partner può sentirvi distanti. Chiarite una questione controversa operando con il naturale discernimento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

A vostro favore si muove la Luna in sestile, di buon auspicio per tutto ciò che concerne i nuovi incontri e le iniziative professionali. Fortuna e concretezza vi faranno proporre con successo in ambienti che potrebbero fare molto per voi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna alta nel cielo dissonante a Venere vi mette il sale sulla coda, rendendovi impazienti e frettolosi. Tensioni sia in amore che nel lavoro. Se tenete alla vostra attività, agite con intelligenza e fate immediatamente dietrofront davanti agli errori.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Momento positivo ammantato dai raggi benevoli della Luna in trigono dal Leone. Carisma in ascesa e consensi in ogni campo. Al top il divertimento. La diretta beneficiaria della buona sorte è senza dubbio la sfera del cuore vivacizzata da sorprese.

Capricorno. 22/12 – 20/1

State lentamente ritrovando la normalità, fatta di serenità ed equilibrio. Anche se ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare. Energia e tenacia operano attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventeranno vantaggi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Domenica problematica con la Luna opposta a Venere. Se il giudizio degli altri vi pesa, è soltanto perché vorreste apparire ciò che non siete. L’amore oggi non fila per il verso giusto. Forse voi o il partner non avete ancora le idee chiare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Date seguito ai progetti di viaggi o di nuovi interessi, e non fatevi risucchiare dagli impegni. Fate le vostre scelte, ma non abbiate fretta. Alcuni conflitti lavorativi vanno risolti. Sollecitate le persone coinvolte a prendere una posizione.

