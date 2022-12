L'oroscopo del 2023, per lo Scorpione un anno di certezze e sicurezze lavorative

Che anno interessante questo 2023! È l' anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l'ambiente e l'economia...

Scorpione

Sarete felici di sapere che Saturno che per tre lunghi anni vi ha limitato e costretto e messo di fronte e delle consapevoli perdite di un lungo periodo finalmente smobilita dall'Acquario e si trasferisce in Pesci diventando vostro amico e sostenitore ed iniziando un lungo lavoro che vi porterà a costruire certezze e sicurezze lavorative e pratiche, il vostro cielo è assolutamente pieno di novità anche perché l'opposizione di Urano imprevedibile rimane, e si associa anche a Giove che potrebbe mettervi nelle condizioni obbligate per compiere scelte difficili ma dalla lunga portata compensativa, la novità più importante è che il vostro pianeta Plutone si trasferisce in Acquario dandovi così modo di occuparvi di voi stessi nella maniera più lucida possibile, ma le belle notizia arrivano da un meraviglioso Marte che come un antico cavaliere torna a soccorrervi e a difendere i vostri colori con una nuova grande passione...

