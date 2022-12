L'oroscopo del 2023, per il Toro un anno pieno di opportunità come una mano fortunata a carte

Il 2023 sarà un anno molto particolare dal punto di vista astrale, ecco le previsioni per il Toro. Dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l' ambiente e l'economia...

Toro

Siete sicuramente uno dei segni su cui i cambi planetari incideranno di più, anche se l'inizio dell'anno vi riserva a febbraio la quadratura del Sole e l'inimicizia di Saturno, che di lì a breve si sposterà in Pesci diventando quindi vostro amico e finalmente portando un po' di certezze strutturali nella vostra vita, sarà maggio a farvi felici con l'ingresso del grande Giove nel vostro segno, il pianeta della fortuna infatti vi ricompenserà di tante fatiche e congiungendosi ad Urano darà le scosse giuste e scatenerà eventi importanti nella vostra vita, inaspettati e gradevoli, ma dovrete imparare a gestirli e a direzionarli poiché niente sarà scontato, non distraetevi è un anno pieno di opportunità come una mano fortunata a carte, ma starà a voi giocarle...

