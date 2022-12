L’oroscopo del 2023, per il Sagittario evoluzioni nel lavoro e per i giovani…

Il 2023 è l'anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l'ambiente e l'economia...

Sagittario

Solo la vostra proverbiale positività e generosità potevano reggere tutti questi mesi di Marte in opposizione, un transito estenuante che nonostante gli appoggi di Giove è riuscito a sgretolare alcuni rapporti della vostra vita e a mettere la parola fine a determinati percorsi, che si concluderanno con l'entrata di Saturno in Pesci, questa posizione associata a Nettuno nel vostro cielo genererà la fortissima esigenza di evolvere lavorativamente, e cambiare l'assetto familiare, molti di voi sopratutto la fascia d'età che sta per emanciparsi affronterà una serie di transiti molto utili per evolvere e cambiare tutto, nuove conquiste per voi stessi e nuovi assetti che si faranno concreti e carichi di significato, è l'età della ragione per voi, ne farete sicuramente buon uso, chi è rimasto deluso dall'amore o ha fatto le spese nel proprio rapporto di questo continuo logorio dei transiti adesso sarà felice di ributtarsi nell'amore in questo 2023 poiché il lungo transito di Venere in Leone in trigono sublime al vostro segno vi renderà felici e vi farà riconquistare la gioia d'amare!

