L'Oroscopo del 2023, per i Gemelli un anno di resa dei conti e consapevolezze in amore

Che anno sarà il 2023 per i segni dello zodiaco? È il turno del segno dei Gemelli. Il 2023 è l' anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l' ambiente e l' economia...

Gemelli

Siete stati eccezionali nell'anno appena passato con un Marte fermo a stazionare nei vostri gradi da agosto, e che durerà fino alla primavera di quest'anno, non è stato affatto semplice controllarvi, ma sicuramente avete disposto dell'energia giusta per reimpostare i parametri del vostro quotidiano, la configurazione che in quest'anno nuovo sembra più rilevante sono le quadrature che arrivano dai Pesci con Saturno e Nettuno, il vostro cielo vi darà modo di confrontarvi con i risultati di una vita, è sopratutto il lavoro l'area più importante che per molti di voi cambierà poiché inesauribili come sempre cercate un di più che vi soddisfi, anno quindi di resa dei conti e di maturazione interiore di tante consapevolezze legate all'amore, ad agire penserete più in là ma nulla grazie agli splendidi passaggi di Mercurio vostro astro sarà misterioso, ritorna una chiarezza interiore e dialettica che vi fa onore...

