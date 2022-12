L'oroscopo del 2023, per l'Ariete sarà un anno di passioni e benessere

Che anno interessante questo 2023! È l'anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l'ambiente e l'economia... quasi tutti questi aspetti non sono mai stati osservati da un astrologo contemporaneo ed è eccitantissimo presentare un anno così unico nel suo genere, anno in cui i cambiamenti saranno tangibili ed accompagneranno l'umanità ad un'evidente evoluzione... Buon 2023 ai dodici! Tanti auguri a tutti!

Ariete

Un anno che inizia con Giove non può che essere un bellissimo augurio, e voi reduci da tante fatiche e lotte che avete imparato a vivere con disciplina ed arte del compromesso sarete adesso ben lieti di sapere che la vostra possibilità di espandervi ed esprimervi al meglio vi è di nuovo concessa, è tempo di passioni e di benessere, fino a maggio l'anno è protetto da Giove, e poi..?! E poi Saturno e Nettuno scateneranno nella vostra dodicesima casa una marea di ricordi e di emozioni che troverete come una specie di film della vostra vita, dei passati amori e dei cambi esistenziali che avete compiuto, e mentre il lavoro vi restituisce delle certezze, il cielo vi rende liberi e guariti dal passato e adesso il tempo presente potrà diventare futuro!

