L'oroscopo del 2023, per il Leone l'anno della rinascita in amore e lavoro

Che anno interessante questo 2023! È l' anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l'ambiente e l'economia...

Ma il 2023 sembra l'anno soprattutto del Leone. Ecco le previsioni zodiacali.

Leone

Ed ecco che finalmente vi liberate di Saturno contro! È finita, e la sensazione di diminutio che avevate nella vostra vita, sopratutto in ambito lavorativo svanisce, ma non è finita qui, volevate una nuova sfida ed un nuovo regno da conquistare, ed ecco che Giove da maggio, iniziando una quadratura congiunta ad Urano, vi metterà nelle condizioni di avventurarvi in un nuovo campo, iniziano così tre anni di cambiamenti che ristruttureranno la vostra vita, la casa, l'amore e sopratutto il lavoro, ambito in cui tornerete a ruggire, ma la sorpresa di questo 2023 è proprio la bella Venere che sosterà nei vostri gradi per un lungo periodo, estate di bellezza e di passioni ed eccovi pronti di nuovo a fare splendere la vostra criniera al Sole ed incantare tutti con una sensualità innata che finalmente torna ad esprimersi con felino movimento, ben arrivato 2023. Bentornati Leoni!

