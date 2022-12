L'Oroscopo del 2023, i sogni del Cancro diventano realtà: viaggi in vista

Il 2023, dal punto di vista astrale, sarà un anno molto particolare. Vediamo come andrà per i nati sotto il segno del Cancro. Il 2023 è l'anno in cui dopo un secolo e mezzo Saturno e Nettuno si congiungeranno, accadrà in Pesci scatenando una coscienza emozionale che inonderà tutto lo zodiaco, Giove si congiungerà ad Urano dando degli effetti imprevedibili, colpi di fortuna e grandi eventi, mentre dopo 248 anni Plutone arriva in Acquario promettendo nuove scoperte, tecnologie e soluzioni avanzate per l' ambiente e l'economia...

Cancro

È toccato all'astrologia narrarvi negli ultimi anni di incertezze sul lavoro ed in amore, purtroppo non avete avuto dei passaggi granché supportanti, al contrario di questo 2023 in cui tutto si ribalta, a partire proprio da un bellissimo supporto di Saturno in pesci che darà finalmente forma e sostanza ai vostri sogni, mentre la vostra realtà logistica da maggio torna ad essere dinamica e piena di viaggi, spostamenti o traslochi, ed eccovi di nuovo pronti a sognare e a rendere passionale ogni cosa che farete, pieni di entusiasmo e di ritrovata energia, la Luna segnerà una primavera da tripudio, avrete voglia di riscoprire tantissimo del ventaglio ampio delle vostre attitudini, e rinasceranno gli interessi le passioni le attitudini, ritrovata magia per voi che come segno zodiacale stupite sempre per la grande disponibilità affettiva e per il tentativo eroico di conservare e salvare tutto ciò che amate...

