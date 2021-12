Oroscopo 2022, le previsioni per il nuovo anno segno per segno: amore, fortuna e lavoro

Ecco il 2022, l'anno che disgiunge i grandi pianeti Giove e Saturno, le speranze più emotive sembrano essere salvate, e le aspettative di sicurezza sembrano cominciare ad essere appagate, le stelle prevedono eventi più a misura d'uomo ed un ritorno ai veri sentimenti! Auguri!

Ariete

Un anno che comincia un po' in sordina, che cresce pian piano in termini di entusiasmo e che da maggio vi regala finalmente l'impennata che da anni vi aspettavate, un'estate piena di passione ed una fine anno di grandi concrete conquiste!

Toro

Un anno di giusta calma e di ripresa sopratutto interiore, un anno che non sarà più un nemico ma una paciosa costruzione della vostra realtà, in primo piano il lavoro ma anche la voglia di amare senza per forza esaurirvi interamente nella dinamica di coppia...

Gemelli

Un anno decisamente movimentato che vi mette nelle condizioni di dover analizzare per forza le dinamiche che in amore e nel lavoro o in ogni vostra collocazione pratiche fanno ancora difetto e vi rendo un poco insicuri, ma decisamente un anno molto divertente...

Cancro

Dopo i pesci siete sicuramente il segno più positivamente influenzato, cercate quindi di decidere cosa volete espandere e conquistare con un Giove a favore che vi regalerà soddisfazioni e non vi farà più sentire limitati nei sentimenti né nella carriera...

Leone

Un anno che non solo non vi ostacola più ma che promette delle meravigliose espansioni, il vostro cielo subisce ancora un Saturno che vi spingerà a decidere di evolvere in campo lavorativo, ma in tutto il resto arriverete ad un' estate pienissima di amore e successo!

Vergine

Un anno che esprime al meglio la voglia di esplodere e di non trattenere nessun desiderio incoffessato, saprete destreggiarvi anche con una quadratura di Giove ponendo fine a situazioni di stallo che da troppo tempo vi fanno sentire prigionieri...

Bilancia

Il vostro cielo è un po' contraddittorio, Venere all' inizio dispettosa, ma nel suo svolgimento quest' anno ha il sapore di una ritrovata certezza, in amore chiarirete con il partner qual' è il futuro, al lavoro crescerete molto gettando basi carrieristiche non indifferenti...

Scorpione

Baciati da Giove e positivizzati come tutti i segni d'acqua quest'anno vi sentirete meglio, c'è sempre Urano che in opposizione vi chiede di riflettere su ciò che avete perso e perchè, ma con Giove saranno ottime le nuove conquiste, riflettete sul passato ma godete del nuovo!

Sagittario

Anno in cui sarà proprio il vostro astro Giove ad imporvi di concentrarvi su fronti costruttivi e realmente efficaci, basta dispersione energetica ed amori a metà il vostro cielo è decisamente pronto a cambiare e portarvi anche lontano da un'altra parte...

Capricorno

È il momento di pensare a voi ai vostri affetti, la famiglia ed i bisogni primari, tutte cose che brilleranno felici nel vostro cielo, ma non senza lasciare spazio a cose e persone che dovrete assolutamente trasformare come importanza nella vostra vita, in estate un po' di intimità...

Acquario

Questo è l'anno in cui raccoglierete i frutti di un triennio in cui avete letteralmente rivoltato tutta la vostra vita, è il momento di rendere concreta ogni cosa, ed i risultati saranno felici, forse farete pace con le cose materiali e finalmente innamorati come non si vedeva da anni!

Pesci

Siete i favoriti dell' anno, fortuna amore e lavoro vi sorrideranno, il cielo vi vuole protagonisti gaudenti e vincenti, dopo lunghe attese arrivano amori e grandi connotazioni pratiche che vi renderanno grandi nel lavoro e nella costruzione dei vostri affetti : Auguri!

