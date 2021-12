Oroscopo 2022, per il Sagittario voglia di andare lontano: in amore caccia a passioni ed emozioni

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Sagittario

Sarà proprio il vostro astro guardiano, il grande Giove a dare le coloriture salienti al vostro e all'anno di tutti gli altri segni. I suoi passaggi in Pesci lo metteranno in regime di quadratura e proprio voi non potrete troppo contare sul suo aiuto, poiché la sua energia renderà impellente per voi andare lontano in qualunque senso immaginiate.

Urge dare definitivamente una spinta al lavoro e alla vostra collocazione nel mondo, Giove vi imporrà di diventare qualcosa di definito, a tutti i livelli si renderà palese questa esigenza.

Da maggio il pianeta passa in Ariete per qualche tempo e, costituitosi il regime di trigono, godrete di grandi soddisfazioni che finalmente arrivano. Meno felice sarà la posizione di Marte che inizierà un'opposizione molto lunga al vostro segno, e da bravi elementi di fuoco dovrete stare attenti a non esplodere sconsideratamente in un anno che metterà a dura prova la vostra capacità di controllare lo stress e di distribuirvi su ogni versante delle vostre vite in maniera efficace.

In amore sembra che Venere sia tiepida in questo anno in cui gli appoggi nei sentimenti saranno un po' carenti, voglia di solitudine e di chiarire le idee, molti di voi sono stanchi o semplicemente annoiati, urge ritornare a provare passioni ed emozioni... Auguri!

