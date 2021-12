Oroscopo 2022, occasioni gratificanti per il Cancro: più forti e più sicuri nel nuovo anno

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Cancro

Buon 2022 a voi che sembrate svicolare da importanti transiti planetari dai quali vi sentirete esenti e molto più alleggeriti, come quel Saturno che rimane silente nel vostro cielo e Marte che glissate bellamente.

Sarete invece investiti da un Nettuno di fantasia che vi renderà quest'anno un po' più artisti e desiderosi di bello intorno a voi, mentre Giove per una parte dell'anno vi stupirà e vi obbligherà a maturare, a prendervi cura di voi da un punto di vista professionale, molti verrete anche sospinti da amici e da condizioni che favoriranno la vostra possibilità di accrescere il lavoro o di creare una professionalità più adeguata alle vostre capacità.

Sarà un passaggio intermittente e non del tutto stabile, quindi afferrate al volo le occasioni e le proposte che vi arriveranno il vostro carattere sensibile e dolce troverà grande accoglienza e vi sentirete gratificati.

In tutto questo però nulla farebbe sospettare che qualcosa si muove sottopelle, ed è proprio il fascinoso Plutone che avrà il compiuto di farvi vedere nell'oscurità e di mettere in cuce ciò che nell'ombra vi sembrava poco chiaro, una nuova presa di coscienza che vi aprirà gli occhi in maniera definitiva su tantissime parti della vostra vita, sarà un percorso utilissimo e preparatorio rispetto ad una serie di certezze future che vi renderanno più forti e sicuri...

