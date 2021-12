Oroscopo 2022, inizio del nuovo anno molto fortunato per i nati sotto il segno dello Scorpione

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Scorpione

Da anni ormai Urano in opposizione sembra non voler portare a compimento una serie di progetti la cui finalizzazione non si rende concludente nonostante l'impegno profuso, eppure nella vostra vita costruire e trasformare sono dettami imprescindibili.

Il vostro animo sarà allietato da una finestra Planetaria che il grande Giove aprirà per voi per alcuni mesi, l'inizio dell'anno ed i primi mesi saranno molto fortunati e pieni di inizi davvero interessanti, che non vi deluderanno, e sarà proprio quello il momento da cogliere al volo sia in amore che sopratutto al lavoro.

Il cielo infatti vi garantisce un ottimo assist dal pianeta dell'abbondanza che favorirà una serie di occasioni a cui non potrete rinunciare, occasioni che ritornano ad agosto ma che esigono da voi grande attenzione visto che il lavoro con Saturno è ancora inchiodato in un limbo di progetti che non si strutturano troppo oggettivamente. Mentre nel cielo si Marte si eliderà un po' per voi lasciandovi però con gli aiuti periodici di una bella Venere che farà esplodere nuovi amori con i quali vi si raccomanda delicatezza ed estremo tatto.

Questo è decisamente un anno in cui sarete attenti a non maltrattare i sentimenti di nessuno compresi i vostri! Auguri!

