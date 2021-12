Oroscopo 2022, nell'anno che verrà i Vergine in amore decideranno di abbandonarsi alla passione

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Vergine

Un cielo molto complesso quello del 2022 per voi, sarà Giove infatti a rendersi protagonista prepotente del vostro cielo e a dirigere una serie di faccende che hanno a che fare con la vostra voglia di ordine e di rimettere le cose a posto e quanto più chiare possibili.

A molti di voi potrà accadere di dover difendere la posizione lavorativa e/o legale ma troverete utili consigli ed appoggi tra gli amici grazie ad un Mercurio, vostro astro guardiano che vi soccorrerà più volte durante l'anno, forse la vostra posizione o la vostra condizione sembrano destare polemiche ma non temete, le opposizioni di Giove per quanto portano vicissitudini in cui si disperde tanta energia non sono mai funeste, ed in ogni caso vi lascino libera una lunga pausa estiva.

Altro grande protagonista dell'anno è Marte che da maggio si porrà in regime di quadratura con il vostro segno zodiacale: passioni, tensioni e momenti di esplosione saranno possibili, in amore sopratutto molti di voi decideranno di abbandonarsi ad una passione o a rendere il rapporto migliore imponendo degli out out, altri avranno la lucidità di cambiare per sempre la propria vita sentimentale ed inseguire nuovi amori.

La fine dell'anno presenterà la rediviva opposizione di Giove e la quadratura di Marte che potrebbero farvi concludere l'anno con delle prese di posizioni forti e davvero determinanti! Auguri!

