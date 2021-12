Oroscopo 2022, per il Toro nuovo anno benevolo: da febbraio l'amore sarà una priorità

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Toro

Un anno benevolo nei vostri confronti, positivo e un po' lento e cauto come voi... il 2022 sarà un anno in cui finalmente Giove da nemico passa ad amico, e non vi complicherà più le vostre vicissitudini già alquanto sollecitate dalla presenza di Urano, il cielo vi sta facendo vivere un momento di ripresa più serena come un po' vi si confà.

Una grande maturità in amore vi farà affrontare un gennaio iniziale in cui Venere non sarà subito pronta a partire ma già da febbraio si cambia musica e l'amore sarà una priorità, anche se mutuata da una lucida valutazione del momento, probabilmente i Toro stanno affrontando con il partner un periodo che assorbe moltissimo tempo ed energie, ma il tutto è volto alla costruzione di un futuro solido e florido, quindi pazientate, l'amore c'è ma viene vissuto con le tinte di una maturità che favorirà le condizioni future, intanto nelle relazioni si riprende una certa socialità dimenticata, e la condivisione amicale ridiventa fluida, il cielo prevede un'estate ancora indaffarata, e saranno proprio i nuovi sviluppi lavorativi a renderla intensa, ma verso la fine dell' anno gli sforzi saranno assolutamente appagati da una grande conferma lavorativa che cambia decisamente la base pratica su cui vi muoverete per molto tempo... Auguri!

