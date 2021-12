Oroscopo 2022, il nuovo anno passioni a tutto spiano per i nati sotto il segno dei Gemelli

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Gemelli

Un 2022 all'insegna di un Giove che vi obbligherà ad evolvervi, e un Marte che inizierà uno straordinario anello di sosta nel vostro segno che sarà determinante nelle questioni passionali ed assertive.

Il cielo vuole che l'azione astrologica di Giove da un'ideale quadratura in decima casa che vi obbligherà a fare un salto di qualità e a diventare "qualcosa" nel mondo del lavoro, o grandi nell'affermazione carrieristica, il vostro cielo però avrà anche a che fare con un Marte focoso che terrà banco nelle questioni di cuore, passioni a tutto spiano per i single, mentre per chi è in coppia, c'è la possibilità di rinverdire il legame, mentre per altri sarà uno scontro che decreterà la fine di una serie di dinamiche che vi opprimono.

Probabilmente la presenza prolungata del pianeta rosso nel segno sembrerà rendervi più “complicati” da gestire, la sindrome di impazienza cronica, che avete per natura nella vostra caratterologia zodiacale, sembra acuirsi e farvi desiderare tempi e condizioni un po' più spasmodicamente, ma non sempre i tempi vi corrisponderanno, Saturno rimane amico e fermo in Acquario obbligandovi a seguire percorsi obbligati che matureranno verso fine anno in una svolta davvero epocale... Auguri!

