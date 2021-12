Oroscopo 2022, è l'anno dei Pesci: sentimenti in primo piano

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Pesci

È il vostro anno! Sarà sicuramente un periodo felice, il grande Giove entra nei vostri gradi, a casa sua del resto poiché governa i vostri gradi assieme a Nettuno, trionfale ingresso per il pianeta dell'abbondanza, della fortuna e delle cose belle e buone.

Il vostro nuovo anno è un anno di sintesi positiva, quindi di una concretezza che si invera in maniera felice e semplice, e che finalmente privilegia amore, morbidezza e novità.

In amore è un anno particolarmente fortunato, un anno che concretizza le storie che avevano bisogno di definizione, un anno che metterà i sentimenti in primo piano, ma non fatevi confondere da un Mercurio che a volte vi darà la sensazione di parlare un'altra lingua rispetto ad un partner che amerete ma che non sarà un campione in termini comunicativi.

Il lavoro sarà quanto mai favorevole visto che Giove è letteralmente munifico in termini di cose pratiche, cosa dirvi se non di vivere al massimo le disposizioni planetarie che per altro per un semestre vi renderanno felici e la restante parte dell'anno vi faranno vedere le prospettive ed i progetti di vita come realizzabili in pochissimo tempo! Auguri!

