Oroscopo 2022, l'anno dell'Ariete: svolta per costruire il futuro che avete immaginato

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Ariete

Il 2022 per voi sarà un anno di importanza fondamentale per decidere di dare una svolta concreta a tutto e per costruire il futuro che nel 2021 avete immaginato, quest'ultimo è stato un anno davvero impegnativo e pieno di sorprese inaspettate che hanno spiazzato molti di voi, mentre sognavate o facevate programmi possibilistici e densi di aspettative felici, interrotti a volte nei percorsi vi siete forse sentiti sottratti ad un tempo che aspettavate per dare spazio a sentimenti e condizioni di vita.

Il 2022 sarà un anno che la dispersività Gioviana non confonderà più gli eventi e lascerà al concentrato Saturno la possibilità di raggiungere quegli obbiettivi che tanto desiderate, mentre a Maggio in particolare un meraviglioso e fortunato Giove redivivo farà per un po' capolino ne vostri gradi, e vi farà passare un' estate fantastica, la prima dopo alcune che non sono state troppo fulgide; quest' anno rifletterete su come vi relazionate agli altri ed affronterete le situazioni sentimentali in maniera del tutto nuova chiedendovi se non siete voi stessi ad sentirvi sempre in uno stato di allerta che allontana il partner...per quello che riguarda il lavoro troverete che molti riconoscimenti sono finalmente arrivati, e che ancora trasformazioni importanti verranno ventilate ad inizio anno mentre da maggio in poi una proposta nuova potrebbe interessarvi, mentre aumentano gli introiti, interessati da investimenti proficui o eredità, l' estate sarà comunque il periodo più bello ! Auguri.

