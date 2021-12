Oroscopo 2022, per i Bilancia inizio dell'anno nuovo placido e dolce: colpo di scena a maggio...

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Bilancia

Un anno pieno di contraddizioni, sapori che si mischiano e sentimenti che si accavallano. È un anno che sicuramente dinamizza e movimenta moltissimo le vostre vite, accade infatti che l'inizio anno sarà placido e dolce per voi, confermante di certezze che avete maturato e di cui riconoscete il valore e la realtà importante che significano per voi.

Ma il cielo ha ben altri programmi per voi che non vedete l'ora di andare in vacanza ma non in senso feriale, ma da una serie di routine della vostra vita che vi staranno davvero strette, voglia di fuga e di cambiamento da quelle stesse certezze che tanto vi sono care.

A maggio colpo di scena, probabilmente maturerà in voi un sentimento a lungo sottaciuto che vi metterà nelle condizioni di decidere se vivere o no una passione, ma conquistando così la libertà che da tempo il vostro cuore anela.

Al lavoro potrete contare su ottime collaborazioni e società, su amici che vi danno assist notevolissimi, e su un nuovo sodalizio che potrebbe portarvi azioni più incisive ed efficaci al lavoro, alti e bassi con il denaro, ma in via di stabilizzazione anche la vostra vita economica.

Tornando all'idea delle vacanze, beh l'estate è sicuramente il periodo per un viaggio che cambierà profondamente il vostro umore... Auguri!

