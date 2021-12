Oroscopo 2022, per il Leone nuovo anno variegato: in amore il partner chiede attenzioni

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Leone

Tre variazioni di Giove saranno la misura di questo anno per voi molto variegato e cangiante.

Il cielo infatti prevede immediatamente ad inizio anno un alleggerimento ed una maggiore integrità delle energie e del vostro tempo personale un po' meno schiacciato dalla solita routine del quotidiano, quando poi sarà nel segno dei Pesci, Giove si porrà in posizione neutra, mentre il suo temporaneo ingresso nell'Ariete genererà un trigono che allieterà la vostra vita nei mesi caldi che promettono di essere i migliori dell'anno, dopo retrocederà e si ripresenterà l'esigenza di sviluppare un nuovo piano d'azione, ma ci penserà la fermezza di Saturno in opposizione che almeno al lavoro manterrà un regime dei minimi che però non verrà meno.

È dal 2018 che il lavoro sembra bloccato nel suo sviluppo, e sarà nel 2023 che tornerà a brillare veramente, intanto Urano che ha reso tutto molto instabile e discontinuo continua la sua quadratura al vostro segno obbligandovi a non essere assoluti a non fare progetti a lunga scadenza e a modularvi in base alle esigenze del momento

In amore molti di voi dovranno dedicare la giusta attenzione a tutto ciò che è sacro, forse la fretta di vivere amori e scelte affettive che compensassero alcuni disavanzi vi ha messo nelle condizioni di dare per scontato il partner che esigerà il suo tributo... Auguri!

