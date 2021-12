Oroscopo 2022, per l'Acquario è l'anno dei grandi amori

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Acquario

Dire che il 2021 lo ricorderete come l'anno della grande svolta nella vostra vita è quanto dire, attraversati dalla congiunzione dei due "grandi" dello zodiaco: Giove e Saturno.

Avete letteralmente rimpastato la forma e l'essenza della vostra vita, al prezzo di fatiche e di un enorme stress da contenimento, siete serafici per natura, ma esplodete in maniera elettrica quando il limite viene superato, il cielo stellato vi ha dato tutte le basi per costruire la vostra nuova vita.

Il 2022 sarà l'anno della concretizzazione, parola che non amate troppo, quasi come se aveste paura che concretizzare i sogni sfatasse la loro stessa magia, anche con i soldi non avete granché un interessato rapporto, ma sarà proprio il grande passaggio del 2022 a darvi tutte queste certezze facendovi gioire e scoprire al tempo stesso che a volte non è l'attesa la parte più adrenalinica del desiderio, ma l'esser riusciti a trasformare la realtà in un sogno e viverlo fino in fondo che vi potrà rendere felici!

Amore, anche questa una dimensione dalla quale passate più tempo a fuggire che non a vivere, è l'anno dei grandi amori che verranno vissuti con serenità e disinvoltura senza che il vostro mettere paletti nell'inutile tentativo di rivendicare una libertà del tutto concettuale... schema in cui cadete sovente...

Che dirvi se non: buon anno e buon godimento dei frutti che le acrobatiche funambolie dell'anno andante vi hanno chiesto. Adesso è tempo di gioire dei risultati e di darvi ai sentimenti! Auguri!

