Oroscopo 2022, per il Capricorno primi mesi del nuovo anno cruciali per il lavoro

Benvenuti nel 2022 delle stelle astrologiche, un anno che disgiunge i due grandi pianeti che per tre anni hanno tenuto banco rivoluzionando il modo di vivere di tutti, le configurazioni di grande importanza non sono del tutto finite, ma le migliorie sono alle porte, dopo aver messo a dura prova lo stile di vita di ogni segno zodiacale al fine di un'evoluzione certa ecco che è arrivato il risultato per ognuno!

È l'anno in cui Giove incede in Pesci, e determinerà una maggiore attenzione alle arti, all'ecologia, alla salvezza della biosfera, è l'anno in cui Marte farà un lungo anello di sosta in Gemelli mettendo rigore nella comunicazione a livello sociologico e dando voce animosa a tematiche sociali disattese, è il 2022: benvenuti! Auguri buon anno!

Capricorno

Dopo un 2021 che ha fortemente preteso da voi prove pratiche e concretizzazioni affettive nella vostra vita, anno preziosissimo in definitiva per ricreare il vostro orticello, curarlo e renderlo florido, il vostro privato e la vostra vita sono dunque ricostituiti e molti di voi saranno ben contenti di questo lavoro svolto.

Ciò che ha in serbo il 2022 per voi è assolutamente volto ad una manifestazione più interattiva e sociale che porta questi risultati interiori ad essere scambio costruttivo per progredire meglio e di più nelle vostre vicende personali e professionali.

Il lavoro per voi è sempre un tema dominante e proprio l'inizio dell'anno sarà un momento cruciale, anche se molti di voi si sono dati un tempo ed entro la fine dell'anno decideranno cosa fare della propria realtà lavorativa.

È un anno che rimette in discussione la vostra voglia di cambiare perchè promette di essere migliore del precedente, intanto in amore si costruisce bene nell'intimità della coppia, anche se le stelle suggeriscono una maggiore manifestazione della comunicativa della coppia, mentre l'estate esigerà un certo riserbo ed una voglia di discrezione forse perché molti di voi lavoreranno ad una progetto affettivo che vi potrebbe rendere ancora più felici e soddisfatti.

L'unica zona d'ombra rimane ancora il consorzio sociale col quale mediate in maniera molto legata alla vostra timidezza, o a volte, al vostro integralismo... Auguri!

