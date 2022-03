Vittorie casalinghe per Acireale e Trapani, Licata ko in trasferta

Il Trapani torna alla vittoria al "Provinciale". I granata di Massimo Morgia vincono 2-0 ai danni della Sancataldese grazie alle reti di De Felice nel primo tempo e raddoppio firmato da Bonfiglio nel recupero del secondo tempo. In classifica balzo in avanti e tredicesimo posto con 28 punti. Sorride anche l'Acireale che supera 3-0 il Troina e aggancia al secondo posto la Cavese (2-1 al Castrovillari) a quota 53. Le reti di Figliomeni, Savonarola e Garetto. Gelbison ancora al comando solitario (57 punti) grazie al successo di misura sul campo del Portici.

Il Paternò vince e balza al quarto posto

Il Licata inciampa nella sconfitta esterna contro il Real Aversa. Decide la sfida la rete di La Monica al 57'. Il club agrigentino si ferma all'ottavo posto con 34 punti. Terza vittoria nelle ultime cinque gare per il Paternò che supera 2-0 il Biancavilla e sale al quinto posto con 44 punti. Il Lamezia vince 3-2 sul San Luca e sale in quarta posizione, bene anche la Cittanovese con l'1-0 ai danni del Santa Maria Cilento. Si chiude in parità, a reti inviolate S.Agata-Giarre. Turno di riposo per il Rende.

Classifica: Gelbison 57 punti; Acireale, Cavese 53; Lamezia 52; Paternò 44; Cittanovese 39; Sant’Agata 38;

Licata, Santa Maria Cilento 34; Portici 32; Real Aversa 31; San Luca 30; Trapani 28; Sancataldese 26; Rende 23;

Giarre 21; Castrovillari 20; Biancavilla, Troina 13. Troina penalizzato di 6 punti. Fc Messina escluso dal torneo.

