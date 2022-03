Pareggi in trasferta per Acireale e Trapani, nuovo ko per il Paternò

Trentesima giornata di serie D contrassegnata da tre rinvii. Non si sono giocate a causa di casi di Covid Castrovillari-Rende, Licata-Cittanova e Troina-Santa Maria. L'Acireale acciuffa in extremis l'1-1 esterno sul terreno del San Luca e si conferma al quarto posto con 54 punti. Vantaggio dei padroni di casa con la rete di Bruzzaniti al 60'. In pieno recupero la formaizone granata firma il pari con il gol di Lodi.

Identico punteggio per il Trapani di Massimo Morgia (squalificato) che accarezza la vittoria sul campo del fanalino di coda Biancavilla (gol di Vitale al 26') ma subisce il pareggio della squadra di casa a tre minuti dal termine con il calcio di rigore trasformato da Spadoni.

La capolista Gelbison torna alla vittoria e rifila due reti al Sant'Agata. Vince di misura, invece, il Giarre che davanti ai propri tifosi porta via tre punti preziosi grazie al gol di Cannavò su calcio di rigore. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per il Paternò che cede 2-1 in trasferta al Lamezia ed è al sesto posto in classifica con 44 punti. Rocambolesca vittoria interna per il Portici che supera la Cavese 3-2 nel derby campano. Gli ospiti si fermano al secondo posto a cinque lunghezze dalla vetta.

Classifica: Gelbison 64 punti; Cavese 59; Lamezia 58; Acireale 54; Sant’Agata 45; Paternò 44; Cittanova 42;

Santa Maria Cilento 38; Real Aversa, Portici 36; Licata, Trapani, San Luca 34; Sancataldese 29; Giarre 24;

Rende, Castrovillari 23; Troina 16; Biancavilla 14.

