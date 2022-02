Gelbison pareggia, l'Acireale vince e si porta a -1 dalla vetta

Poker dell'Acireale che supera 4-2 la Sancataldese, approfitta del pareggio per 1-1 della capolista Gelbison (50 punti) con il San Luca e si porta ad una sola lunghezza dal primo posto. Allo stadio "Comunale" di Aci Sant'Antonio per i granata le reti di Garetto, De Pace, Correnti e Figliomeni. Per gli ospiti ininfluente la doppietta di Balestreri. Cade il Licata in trasferta: 2-1 per il Portici e agrigentini (seconda sconfitta consecutiva) che scivolano all'ottavo posto.

Poker della Cavese al Troina, Biancavilla ko in trasferta

La Cavese rifila quattro reti al malcapitato Troina e sale al quarto posto. Quarta sconfitta in cinque gare per gli ospiti che restano all'ultimo posto in classifica (6 punti di penalizzazione). Sconfitta anche per il Biancavilla che torna dalla trasferta di Lamezia con il ko per 2-0. Terzo successo di fila, invece, per il Cittanova che supera 1-0 il Rende. Si chiude in parità, a reti inviolate, Real Aversa-Castrovillari.

Al Paternò il derby con il Giarre

Pareggio ma per 1-1 tra S. Agata e Santa Maria Cilento con padroni di casa che salgono al settimo posto. Il Paternò ha la meglio sul Giarre (2-0) nel derby catanese. Le reti di Cangemi e Mascari. Turno di riposo per il Trapani per l'esclusione dal campionato dell'Fc Messina.

Classifica: Gelbison 50 punti; Acireale 49; Lamezia Terme 48; Cavese 47; Paternò 41; Cittanova 36; Sant’Agata 34; Licata 31; Santa Maria Cilento 30; Portici 29; Real Aversa 28; San Luca 27; Sancataldese 25; Trapani 24; Rende 22; Castrovillari 20; Giarre 16; Biancavilla 13; Troina 10. Fc Messina esclusa dal campinato. Troina sei punti di penalizzazione.

