Trapani-Castrovillari 2-2, quarto pareggio consecutivo per i granata: Biancavilla ko

Il Trapani non va oltre il 2-2 nel match giocato al "Provinciale" contro il Castrovillari e valido per la trentunesima giornata del campionato di serie D, girone I. La formazione granata di Massimo Morgia mette in fila il quarto pareggio consecutivo e si porta all'undicesimo posto con 35 punti. Botta e risposta tra siciliani e calabresi: la gara si sblocca al 16' con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Bonfiglio. Al 35' il pareggio degli ospiti con Teyou. Nella seconda frazione di gioco nuovo vantaggio del Trapani con il gol di Musso ma al 61' il Castrovillari segna la seconda rete con Tripicchio.

Parità, ma per 1-1, anche nella gara fra il Portici e il Paternò. I campani si portano in vantaggio al 26' con il gol di Manfrellotti. A quattro minuti dal termine il pareggio della formazione di casa con Castorina. Il Paternò interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive e sale al sesto posto con 45 punti. Non si sono giocate a causa di casi di registrata positività al Covid sia Acireale-Licata che Sancataldese-Troina.

Si chiude in parità, ma a porte inviolate. il big match fra la capolista Gelbison e la Cavese. Quest'ultima rimane al secondo posto, a cinque lunghezze dalla vetta. Il Giarre torna dalla trasferta di Rende con un solo punticino: le squadre non sbloccano lo 0-0 e compiono un piccolo passo in avanti in classifica. Il fanalino di coda Biancavilla cede 3-1 sul campo del Cittanova. Termina 2-2 la gara fra il Sant’Agata e il San Luca. Turno di riposo per il Santa Maria Cilento. Real Aversa-Lamezia si gioca il prossimo 20 aprile.

Classifica: Gelbison 65 punti, Cavese 60, Lamezia 58, Acireale 54, Sant’Agata 46, Paternò, Cittanova 45, Santa Maria Cilento 38, Portici 37, Real Aversa 36, Trapani, San Luca 35, Licata 34, Sancataldese 29, Giarre 25, Rende, Castrovillari 24, Troina 16, Biancavilla.

