Sconfitte in trasferta per Licata e Giarre, Lamezia al terzo posto

Tonfo esterno del Licata. I gialloblù cedono 3-0 sul terreno di gioco della Cavese (quinta vittoria consecutiva) e si fermano al decimo posto con 34 punti. Quarta sconfitta nelle ultima cinque partite per la formazione agrigentina che subisce le reti di Allegretti, Baci Terracino e Foggia. Licata che ha chiuso il match in inferiorità numerica per l'espulsione subita da Brunetti ad inizio ripresa. La Cavese si conferma al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Gelbson che rallenta la marcia in vetta con il pareggio esterno, a reti inviolate, contro il Real Aversa.

Sconfitta in trasferta anche per il Giarre che torna a secco dalla gara sul campo del Cittanova (1-3). Rinviate per casi di positività al Covid sia Acireale-Castrovillari che Trapani-Troina. Poker di reti per il Sant’Agata che davanti ai propri tifosi liquida la pratica Biancavilla con reti di Calafiore (doppietta), Cicirello e Alagna e balza al quinto posto a quota 45. Per il Biancavilla, fanalino di coda con 13 punti, quinta sconfitta consecutiva.

Colpo esterno del Santa Maria Cilento che vince di misura in casa Rende. Rocambolesco 3-2 a Lamezia fra i padroni di casa ed il Portici. I calabresi si portano momentaneamente al terzo posto con 55 punti e scavalcano l'Acireale. Il San Luca interrompe la striscia di sconfitte consecutive (tre) e vince 2-0 sul campo del Paternò (decidono i gol di Pelle e Crucitti). Turno di riposo per la Sancataldese.

Classifica: Gelbison 61 punti; Cavese 59; Lamezia 55; Acireale 53; Sant’Agata 45; Paternò 44; Cittanova 42;

Santa Maria Cilento 38; Real Aversa 36; Licata 34; Portici, Trapani, San Luca 33; Sancataldese 29; Rende, Castrovillari 23; Giarre 21; Troina 16; Biancavilla 13.

