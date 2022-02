Acireale e Trapani pareggiano, Licata-Paternò 1-0

Ancora un pareggio per il Trapani (il terzo nelle ultime cinque partite) che chiude sul 2-2 la gara in trasferta sul campo del Santa Maria Cilento. Doppio vantaggio per i granata di Massimo Morgia al termine del primo tempo con le reti di De Felice (rigore) e Santarpia. Nella ripresa il ritorno della formazione di casa che accorcia le distanze con Maggio e sigla la seconda rete con Tandara. In classifica il Trapani compie un piccolo passo e si porta al quattordicesimo posto con 25 punti. Si chiude a reti inviolate, invece, il derby catanese fra il Giarre e l'Acireale. La squadra ospite sciupa l'occasione di tornare in vetta e si ferma alle spalle del Gelbison che grazie al punto casalingo contro il Lamezia (1-1) mantiene la prima posizione con 51 punti, uno in più dell'Acireale.

Biancavilla ko in casa con la Cavese

Il Licata, dopo due sconfitte consecutive torna a vincere. Allo stadio "Liotta" gli agrigentini acciuffano la vittoria in pieno recupero ai danni del Paternò grazie alla rete di Gueye. In classifica il Licata balza all'ottavo posto con 34 punti. Bene anche il Troina che vince di misura in casa contro la Cittanovese. Decisivo il gol di Corcione. Poker esterno della Cavese sul campo del Biancavilla. Con questo successo i campani agganciano l'Acireale al secondo posto a quota 50. Nella altre gare valide per la ventiseiesima giornata di serie D vincono 1-0 Sant'Agata e San Luca rispettivamente in trasferta contro il Castrovillari e in casa contro il Real Aversa. Si chiude in parità, sul 2-2, Sancataldese-Rende.

© Riproduzione riservata