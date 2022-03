Il Trapani pareggia 0-0 nel recupero con il Real Aversa: espulso Morgia

Si chiude a reti inviolate Trapani-Real Aversa, gara giocata allo stadio "Provinciale" (a porte chiuse) , recupero della diciannovesima giornata (ultima dle girone di andata) del campionato di serie D, girone I. I granata di Massimo Morgia interrompono il buon rendimento, due successi di fila, e portano via solo un punto. In classifica Cultraro e compagni salgono al dodicesimo posto con 32 punti. I campani si portano in nona posizione a quota 35.

Morgia manda in campo dal primo minuto Cultraro tra i pali, difesa con Solimeno, Pagliarulo, Bruno e Barbara; a centrocampo Antezza, Olivera e Vitale; in avanti il tridente composto da Russo, Musso e De Felice. La partita non ha offerto grandi emozioni. Al minuto 19 il tiro di Russo, servito da Musso, termina di poco fuori. Prima del riposo occasione per i granata con la conclusione di Vitale respinta dal portiere avversario.

Nella seconda frazione di gioco Morgia inserisce Bonfiglio al posto di Russo e Spano per De Felice. Al 56' lo stesso Spano ha sui piedi una buona occasione ma il suo tiro è respinto da Lombardo. A cinque minuti dal termine Bonfiglio è atterrato in piena area campana ma l'arbitro non fischia alcuna scorrettezza e lascia proseguire il gioco. Morgia non ci sta e protesta nei confronti del direttore di gioco che gli sventola il cartellino rosso. Nei minuti di finali (cinque di recupero) non ci sono sussulti e la gara si spegne sullo 0-0.

Classifica: Gelbison 60 punti; Cavese 56; Acireale 53; Lamezia 52; Paternò 44; Sant’Agata 41; Cittanova 39; Real Aversa 35; Licata, Santa Mari 34; Portici 32; Trapani 32; San Luca 30; Sancataldese 29; Rende, Castrovillari 23; Giarre 21; Troina 16; Biancavilla 13. Troina 6 punti di penalizzazione. Fc Messina escluso dal torneo.

© Riproduzione riservata