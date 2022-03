Il Trapani vince 2-1 a Giarre, il Licata perde in casa con il Sant'Agata

Turno positivo per il Trapani. Nella giornata numero 28 di serie D i granata vincono 2-1 in trasferta sul campo del Giarre e balzano al dodicesimo posto in classifica con 31 punti. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Massimo Morgia che sblocca il punteggio al minuto 8 con la rete di Russo. Il pareggio dei gialloblù con Carrozzino a pochi minuti dal riposo. Nella ripresa, al 12', De Felice firma il raddoppio. Il Paternò invece non riesce nell'impresa di fare punti in casa della capolista Gelbison. Il match termina 2-0 per i padroni di casa (gol di Ortolini e Faella) che consolidano il primato con 60 punti. Il club catanese si ferma al quinto posto con 44.

La Cavese vince e si conferma al secondo posto

In seconda posizione si conferma la Cavese che vince di misura sul terreno di gioco del San Luca (decisivo il gol di Banegas) e sale a quota 56. Al terzo posto c'è l'Acireale che non ha giocato il match esterno contro il Biancavilla a seguito delle positività al Covid riscontrate all'interno del gruppo squadra. La partita è stata rinviata a data da destinarsi.

Vittorie esterne per Cittanova e Sancataldese

Crolla in casa il Licata. La squadra gialloblù si arrende allo stadio "Liotta" nel match contro il Sant'Agata. Gli ospiti si portano in vantaggio al minuto 63' con Catalano e raddoppiano cinque minuti dopo con Cicirello. In classifica gli agrigentini si fermano al decimo posto con 34 punti. Poker esterno del Cittanova nel derby calabrese sul campo del Castrovillari, bene anche la Sancataldese che supera 3-1 in trasferta il Santa Maria Cilento.

Il Troina vince in rimonta col Rende

Preziosa vittoria in chiave salvezza per il Troina che regala ai propri tifosi la vittoria in rimonta nella gara interna contro il Rende. Il punteggio si sblocca con la rete degli ospiti al 36' con Nardini, poi il ritorno del Troinma che pareggia con Ficarrotta in chiusura di prima frazione di gioco e lo stesso giocatore firma il raddoppio al 65'.

Classifica: Gelbison 60 punti; Cavese 56; Acireale 53; Lamezia 52; Paternò 44; Sant’Agata 41; Cittanova 39;

Licata, Santa Maria, Real Aversa 34; Portici 32; Trapani 31; San Luca 30; Sancataldese 29; Rende, Castrovillari 23;

Giarre 21; Troina 16; Biancavilla 13. Troina 6 punti di penalizzazione. Fc Messina escluso dal torneo.

