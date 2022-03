Il Trapani pareggia 1-1 col Sant'Agata e sale all'undicesimo posto

Allo stadio "Provinciale" Trapani-Sant'Agata, gara valida per per il recupero della ventesima giornata di serie D, Girone I, si chiude con il punteggio di 1-1. Secondo pareggio consecutivo per la squadra allenata da Massimo Morgia che domenica scorsa, nell'altro incontro di recupero, non è andata oltre lo 0-0 contro la Real Aversa. In classifica la formazione granata compie un altro piccolo passo in avanti e aggancia il Portici all'undicesimo posto con 33 punti. Sant'Agata in sesta posizione a quota 42.

Morgia manda in campo Cultraro tra i pali; difesa con Bruno, Pagliarulo, Maltese e Barbara; a centrocampo Antezza, Olivera e Santarpia; in avanti il tridente composto da Russo, Musso e Vitale. Gara vivace sin dai primi minuti ed al 22' la formazione di caa sblocca il punteggio: Musso riceve palla da Vitale, entra in area e indirizza la sfera alle spalle di Bethers.

Nella seconda frazione di gioco, al 62', gli ospiti firmavano il pareggio. Incertezza della difesa granata su un cross con Alagna lesto ad anticipare Cultraro ed ha depositare la palla in fondo al sacco. A cinque minuti dal termine l'arbitro annulla un gol al Trapani: Musso raccoglie un cross di Santarpia e insacca ma il guardalinee indica il fuorigioco. Nei minuti finali (tre di recupero) il risultato non cambia e le due formazioni si dividono la posta in palio. Domenica prossima (27 marzo) la squadra di Morgia torna a giocare al "Provinciale": l'avversario di turno il Troina penultimo con 16 punti.

