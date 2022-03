Trapani sconfitto 3-1 nel recupero contro la capolista Gelbison, Giarre-Biancavilla 3-0

Il Trapani torna sconfitto dalla trasferta sul campo della capolista Gelbison nella gara di recupero della sedicesima giornata di serie D, girone I. La formazione di casa si impone con il punteggio di 3-1 e si conferma al primo posto in classifica con 54 punti. Per i granata di Massimo Morgia terza sconfitta nelle ultime cinque partite (e due pareggi) e quattordicesimo posto in classifica con 25 punti.

A Vallo della Lucania il tecnico dei siciliani schiera dal primo minuto Cultraro tra i pali; difesa con Barbara, Pagliarulo, Maltese e Amorello; a centrocampo Olivera, Antezza e Galfano; in avanti il tridente composto da Vitale Musso e Spano. L'avvio di gara è equilibrato e al 36' Trapani in vantaggio con Musso ma l’arbitro annullato per fuorigioco. Nella seconda frazione di gioco, al 4', Gelbison in vantaggio con Oggiano il cui tiro viene deviato da Galfano e infila Cultraro. Al 12 il raddoppio: Gagliarid al termine di un veloce contropiede infila la porta dei granata. Quattro minuti dopo Morgia cambia due pedine: fuori Spano e Musso e, al loro posto, in campo De Felice e Bonfiglio. Al 17' il Trapani accorcia le distanze con Antezza ed al 27' sfiora il pareggio con il tiro di Santarpia che termina di poco fuori. Morgia cambia ancora e manda sul rettangolo di gioco prima Pipitone e poco dopo Russo. A tre minuti dallo scadere, però, arriva il tris dei padroni di casa firmato da Gonzalez il cui tiro termina alle spalle di Cultraro.

Le altre gare di recupero, Giarre-Biancavilla 3-0

Si sono giocate oggi altre partite di recupero. Portici-Castrovillari (4^ giornata di ritorno) si è chiusa con la vittoria di misura dei campani grazie alla rete di Maranzino. Due le gare che completano la diciassettesima giornata. Nel derby catanese fra Giarre e Biancavilla ha la meglio la formazione di casa che vince 3-0 con le reti di Cocimano, Tosolini (autogol) e Giannaula. Infine Santa Maria Cilento-S.Luca si cobnclude con il punteggio di 4-2.

Classifica: Gelbison 54 punti; Cavese, Acireale 50; Lamezia 49; Paternò 41; S.Agata 37; Cittanovese 36; Santa Maria Cilento, Licata 34; Portici 32; San Luca 30; Real Aversa 28; Sancataldese 26; Trapani 25; Rende 23; Giarre, Castrovillari 20; Troina, Biancavilla 13. Sei punti di penalizzazione al Troina. Fc Messina ritirata dal torneo.

© Riproduzione riservata