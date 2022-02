L'Acireale vince in trasferta si conferma al secondo posto, Rende-Trapani 0-0

L'Acireale vince 2-1 sul campo del Santa Maria Cilento e, con il concomitante turno di riposo del Gelbison, si conferma al secondo posto della classifica del girone I di serie D, a -3 dalla vetta. La squadra granata di mister De Sanzo segna due reti nel primo tempo con le firme di Garetto (18') e Piccioni (23'). Nella ripresa, a nove minuti dal termine, il gol dei padroni di casa con Maggio. Non va oltre lo 0-0 esterno il Trapani contro il Rende. La squadra di Massimo Morgia, dopo due sconfitte consecutiva porta via un punto, sorpassa lo stesso Rende e si porta a quota 24.

Il Giarre ferma la Cavese, Licata ko in casa

Successo di misura del Giarre sulla Cavese che grazie alle rete di Baglione in chiusura di prima frazione di gioco porta via tre punti preziosi in chiave salvezza. Cade in casa, invece il Licata che al "Liotta" perde 1-0 il match contro il Lamezia. Decisiva per la vittoria dei calabresi la rete di Rusescu al 45' del primo tempo. I gialloblu agrigentini si fermano a quota 31 punti in classifica.

Il Sant'Agata vince 3-2 con il Troina, sconfitto il Biancavilla

Rocambolesco 3-2 per il Sant'Agata che vince in trasferta contro il Troina che sblocca il punteggio con Lo Cascio prima del ritorno degli ospiti con i gol di Catalano (rigore) e Cicirello. Quest'ultimo nella ripresa firma la seconda rete personale e a venti minuti dal termine il raddoppio dei padroni di casa con Ficarrotta. Balzo in avanti in graduatoria per il Sant'Agata che aggancia il Cittanova (vince 2-1 contro la Sancataldese) a 24 punti. Real Aversa corsaro sul terreno di gioco del Biancavilla. I campani vincono 3-0 (doppietta di Lo Monica e gol di Giordano) e inguaiano i catanesi (penultimo posto). San Luca-Portici è stata rinviata.

Classifica: Gelbison 49 punti; Acireale 46; Lamezia 45; Cavese 44; Paternò 38; Sant’Agata, Cittanova 33;

Licata 31; Santa Maria 29; Real Aversa 27; San Luca, Portici 26; Sancataldese 25; Trapani 24; Rende 22;

Castrovillari 19; Giarre 16; Biancavilla 13; Troina 10. Fc Messina escluso dal campionato. Troina 6 punti di penalizzazione.

