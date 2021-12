L'Acireale ferma la capolista Gelbison, al Licata il derby col Trapani

Colpaccio dell'Acireale che espugna il campo della capolista Gelbison (rete decisiva di Piccioni al 10') e sale al quinto posto in classifica con 27 punti. Il Lamezia non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Cavese e si conferma al secondo posto ad una lunghezza dalla vetta. Al fianco dei campani c'è il Paternò che espugna il campo del Real Aversa (3-2) e conquista la terza vittoria consecutiva. Il Licata vince 3-1 in rimonta allo stadio "Liotta" l'atteso derby con il Trapani. I granata di Massimo Morgia (primo ko per il nuovo tecnico) sbloccano il match al minuto 25' con Oliveira. Poi il ritorno dei gialloblù che ribaltano lo score negativo con le reti di Boubacar (doppietta) e Caccetta. In classifica il Licata sale al settimo posto con 23 punti. Il Trapani incassa la quinta sconfitta stagionale e scivola in undicesima posizione.

Quarta sconfitta consecutiva per l'Fc Messina

Quarta sconfitta consecutiva per l'Fc Messina che perde 3-0 allo stadio "Scoglio" nel derby con il Troina. Per gli ospiti le reti, tutte nel pirmo tempo, di Ficarrotta, Boufous e Berto. Nelle altre partite valide per la quattordicesima giornata di serie D, girone I, il Biancavilla cede in casa contro il Rende (decisiva la rete di Mazzotta a dieci minuti dal termine). Cade anche il Giarre che incassa la sconfitta interna contro il Santa Maria Cilento (0-2). Tris del Portici ai danni del Città di Sant'Agata con doppietta di Filogamo e autorete di Gallo. Infine la Sancatadese vince 3-1 a Castrovillari e sale al quindicesimo posto.

Classifica: Gelbison 33 punti; Lamezia 32; Paternò, Cavese 28; Acireale 27; Santa Maria Cilento 26; Licata, Cittanovese 23; Real Aversa 21; Portici 18; Trapani San Luca, Sant'Agata 17; Rende 16; Sancataldese, Castrovillari 13; Fc Messina 8; Troina, Giarre 7; Biancavilla 6. Troina 6 punti di penalizzazione.

